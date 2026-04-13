聽新聞
0:00 / 0:00

滑板／11歲滑板新星葉子陽亞錦賽鍍銀 台灣史上第1人

中央社／ 台北13日電

在中國舉行的亞洲滑板錦標賽，年僅11歲的新星葉子陽在街式少年男子組摘下銀牌，不僅寫下台灣第1人站上亞錦賽頒獎台紀錄，更是滑板史上首面正式錦標賽獎牌。

年僅11歲的滑板新星葉子陽這次亞錦賽繳出亮眼表現，在街式少年男子組決賽以128.34分拿到銀牌，尤其在單招已經失敗兩次情況下，葉子陽把握住最後1次機會放手一搏，如願登上頒獎台，同時寫下台灣滑板史上新紀錄。

隨隊教練林大為接受中央社採訪時表示，葉子陽在單招連續兩次失敗後，詢問他想不想拚拚看，否則就是看著其他選手踏上頒獎台，而葉子陽果斷選擇大膽嘗試，沒想到最後完成以前沒有做過動作，讓林大為直呼「心臟很大顆」。

葉子陽的爸爸則透露，其實是臨時接到代表台灣征戰滑板亞錦賽的機會，當下兩人正在日本東京進行雪訓，而兒子立刻表達「有意願」，只是畢竟有一段時間沒有接觸滑板，因此葉子陽的爸爸期望兒子以「不要受傷」為最大目標，「賽前我們評估可以晉級決賽就很棒了。」

然而，葉子陽表現完全超乎預期，甚至帶著傷勢在第3次拚大招成功，瞬間讓現場觀眾沸騰。葉子陽的爸爸更大方允諾，要送給兒子一台Switch 2當作獎勵，「我對他的表現打分數破表了，100分都不夠。」

葉子陽的爸爸分享，一開始是帶著兒子從事滑雪運動，而葉子陽在5歲那年聽從滑雪夥伴的建議，從玩滑板訓練腳感，順便練招式，慢慢把滑板變成生活一部分，現在父子倆冬天就到日本雪訓，剩餘時間則在台灣練習滑板。

滑板是一項源於街頭文化的新興運動，近年在世界各地掀起熱潮，並連續3屆成為奧運正式項目，如今葉子陽為台灣滑板界寫下新的里程碑，林大為期望得到政府重視，有正規訓練場地為第一要務，才有助於台灣滑板推廣。

奧運 中央社

延伸閱讀

太空站尋寶競賽奪雙冠 台灣隊：勇於實踐相信無限可能

羽球亞錦賽／台灣僅周天成晉級 4組雙打均止步8強

竹縣之光！泰雅女孩郭怡萱亞錦賽勇奪拳擊銅牌

花式滑冰／美國花滑名將馬里寧甩奧運陰霾 在世錦賽3連霸

相關新聞

排球／企排21年票房成長一成 張祐晨、廖苡任獲MVP

中華民國排球協會今天舉行企業21年甲級排球聯賽頒獎典禮暨有功單位頒獎，雲林美津濃隊長張祐晨及臺北鯨華女排隊長廖苡任分別獲本季最有價值球員（MVP)，廖苡任還抱走最佳舉球員，加上鯨華登頂，和張祐晨成今年大贏家。

羽球／成新手奶爸責任重 王齊麟：想讓兒子看球

拿過2屆奧運金牌的羽球名將王齊麟，今天在清晨盃表演賽和昔日搭檔李洋重現「麟洋配」風采，3月底升格新手奶爸的王齊麟也笑說，希望能多贏幾場球，未來讓兒子看到爸爸的英姿。

高球／JLPGA富士軟片女子高球賽 吳佳晏奪日巡正賽第2冠

JLPGA富士軟片女子高球賽今天進行最終回合，台灣好手吳佳晏抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿，並以3天低於標準10桿的206...

羽球／麟洋配重新合體 寶刀未老打退U19冠軍

兩屆奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在清晨盃表演賽久違合體，兩人「寶刀未老」，面對青少年排名賽U19男雙冠軍組合林聖茗／黃子源以31：19奪勝，難得的合拍除吸引滿場球迷，連「金牌拳后」林郁婷、桌球名將鄭怡靜、全英公開賽奪冠的葉宏蔚和田徑好手彭名揚都特別到場觀戰。

2026台新新光女子路跑登場 近萬名女性齊跑 展現美麗與自信

女力運動盛會「台新新光女子路跑（TS Women Run）」，今日清晨在台北市政府廣場盛大鳴槍起跑。在台新新光金控的熱情號召下，吸引近萬名女性齊聚賽道，展現美麗、自信與風采。

羽球／總獎金30萬！台中太陽盃近2千人報名創新高

第三屆「115年臺中太陽盃全國羽球錦標賽」於4月3日至5日、11日至12日，共五天在朝馬國民運動中心熱烈展開。本賽由臺中市政府、臺中市體育總會羽球委員會與中華民國青少年羽球推廣協會共同主辦，吸引全國逾1500組、近2000人次報名參賽，規模創下國內同類賽事新高，總獎金高達30萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。