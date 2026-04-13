台新新光女子路跑 萬人一起衝

全台最具指標性的女力運動盛會「台新新光女子路跑（TS Women Run）」，昨清晨在台北市政府廣場盛大鳴槍起跑。

台新新光女子路跑已連辦九年，每年吸引萬名跑者共襄盛舉。今年賽事由台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽及台新證券共同投入，台新新光金董事長夫人彭雪芬到場領跑，奧運跆拳道國手羅嘉翎與街舞好手許馥雅也參賽應援，彭雪芬鼓勵所有女性朋友激發內在潛能，勇敢突破自我，開創無限可能。

今年賽事規畫半馬組、十公里組、三公里組及三公里寵物組，終點區更打造美容美甲、瑜伽放鬆、甜點市集、占卜體驗等多元活動，並邀請松山霞海城隍廟月老進駐。此外，半馬組及十公里組前一百名可分別獲得兩千元與一千元。台新銀更祭出刷卡金獎勵，報名人數最多的團體獲刷卡金三萬元，並從團體報名中抽出一組同享三萬元獎勵。

台新新光金自一九九五年由台新銀推出台灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」以來，持續以實際行動支持女性成長與發展。今年邀請中華民國乳癌病友協會參賽並設攤宣導，提醒女性重視定期自我檢測，並再度攜手永齡基金會，邀請創業女力進駐甜點市集。

「台新新光女子路跑」不僅是路跑賽事，更是為女性專屬設計的年度活動，讓參與的女性朋友在不受比較、不被定義的環境中，勇敢定義自我。台新新光金將持續秉持「認真、創新、永續」的精神，讓這份溫暖的陪伴成為堅實的力量。