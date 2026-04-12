排球／企排21年票房成長一成 張祐晨、廖苡任獲MVP

中華民國排球協會今天舉行企業21年甲級排球聯賽頒獎典禮暨有功單位頒獎，雲林美津濃隊長張祐晨及臺北鯨華女排隊長廖苡任分別獲本季最有價值球員（MVP)，廖苡任還抱走最佳舉球員，加上鯨華登頂，和張祐晨成今年大贏家。

企排21年男子組個人獎項最大贏家張祐晨，除MVP還拿下得分王，和臺北國北獅隊長李元也拿下最佳邊線攻擊手榮銜；女子組廖苡任包辦兩座獎項，目前僅就讀高中的許甄軒，成為企排史上最年輕得分后，還和高雄台電蔡幼群一起獲得本季最佳邊線攻擊手。

張祐晨本季接連率雲林美津濃及臺灣師大男排隊拿下企排21年冠軍，可謂大豐收，他感性說：「謝謝隊友一起奮鬥，都變成了這輩子最燦爛的奪冠回憶。比賽結束了，但這份驕傲，我會帶一輩子！」張祐晨說，儘管企排不被看好奪下總冠軍，但「我們做到了」。

本季雲林美津濃在例行賽排名第二，最終在總冠軍賽扳倒例行賽第一的屏東台電，登上王座。

女子組方面，廖苡任在企排21年以舉球員身分率隊奪冠，在大專排球聯賽則是教練團成員之一，同樣是雙冠入袋。總教練鄧衍敏對於旅日返台的廖苡任讚譽有加，認為她抱走企排21年MVP實至名歸，「場上場下、順境逆境，都把這支球隊帶領地很好！」

今天台北凱達大飯店除頒發例行賽、總冠軍賽獎項及獎金，也頒發個人獎項。中華民國排球協會理事長龔建榮除恭喜各隊又一季精彩表現，也感謝所有工作團隊付出及贊助夥伴與全台球迷支持，本季企排有多項創舉，例如第七人席及獎勵誠實的綠卡制度，都獲得球迷喜愛，票房成長了百分之10 。

排協秘書長黃國光也感謝球迷支持，排協將一本推廣排球運動初衷，努力籌辦新賽季企排22年，他也透露，男排確定將有新球隊加入，敬請球迷拭目以待。