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羽球／成新手奶爸責任重 王齊麟：想讓兒子看球

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李洋（右一）和王齊麟（右二）清晨盃表演賽重新合拍。記者曾思儒／攝影
李洋（右一）和王齊麟（右二）清晨盃表演賽重新合拍。記者曾思儒／攝影

拿過2屆奧運金牌的羽球名將王齊麟，今天在清晨盃表演賽和昔日搭檔李洋重現「麟洋配」風采，3月底升格新手奶爸的王齊麟也笑說，希望能多贏幾場球，未來讓兒子看到爸爸的英姿。

「麟洋配」在東京奧運打下台灣羽球史上第一面奧運羽球金牌，巴黎奧運更完成羽球男雙奧運史無前例的連霸，之後李洋卸下球員身分、去年9月接下運動部部長重任，王齊麟改搭邱相榤繼續征戰，目前世界排名是寶島男雙最高的第12位。

今天和太太陳詩媛一起到台北體育館，王齊麟很開心和李洋再合體，直呼「熟悉的最對味」，兩人也順利在表演賽奪勝。久違的合拍，兩人分別都有新身分，李洋成「金牌部長」，王齊麟則是升格爸爸，他直呼是全新體驗，一開始還會不敢抱全身軟趴趴的兒子Rally，還在適應新身分。

「知道自己多了重擔，作為爸爸可以做好責任，場上可以盡力多贏幾場，讓兒子可以看到爸爸奮鬥的樣子。」王齊麟提到，名古屋亞運前還有3、4站的比賽，希望可以透過比賽發現和邱相榤的問題，出征亞運前修正，挑戰連兩屆亞運奪牌。

亞運 運動部 東京

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