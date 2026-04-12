高球／JLPGA富士軟片女子高球賽 吳佳晏奪日巡正賽第2冠

JLPGA富士軟片女子高球賽今天進行最終回合，台灣好手吳佳晏抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿，並以3天低於標準10桿的206桿、2桿之差拿下本季首冠，也是日巡生涯第2冠。

今年3月25日才滿22歲的吳佳晏，2023年取得日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）正賽的會員資格，菜鳥年僅參加8場正賽，另打18場次巡，從2024年開始正式展開日巡之路。

去年底吳佳晏在JLPGA大王製紙女子高球賽，首度獲得日巡生涯首冠，而今年在開賽僅6場比賽，就抱回冠軍金盃。

吳佳晏在本季前5場比賽表現並不如預期，有3場沒能晉級，直到上週山葉女子公開賽才獲得並列第9的佳績。

吳佳晏今天接受中央社記者訪問表示，「其實真的有點意外，沒想過今年的第1勝可以來得這麼快，上週打得確實不錯，也讓我增加了不少信心。」

另外，吳佳晏從1個月前嘗試換成長推桿，這點也是她進步神速的關鍵，她說：「過去2週的推桿穩定度好很多，連帶讓我在鐵桿更敢打，替自己製造不少機會。」

吳佳晏強調，之前推桿沒有那麼好，所以只要鐵桿發揮不好，成績就很難好，「但現在推桿至少穩定住了，就可以專心自己鐵桿的攻略。」

去年和今年各收下1冠，吳佳晏笑說：「去年哭得很慘，可能壓力都釋放掉了，今天都沒有哭，反而一直笑，應該是差別最大的地方。」

吳佳晏提到，拿到冠軍固然開心，還是希望自己的表現可以持續穩定，當然想要再多拿幾座冠軍，讓自己在日巡賽表現更出色一點。