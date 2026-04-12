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羽球／麟洋配重新合體 寶刀未老打退U19冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李洋（右）和王齊麟清晨盃再度合體。記者曾思儒／攝影
李洋（右）和王齊麟清晨盃再度合體。記者曾思儒／攝影

兩屆奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在清晨盃表演賽久違合體，兩人「寶刀未老」，面對青少年排名賽U19男雙冠軍組合林聖茗／黃子源以31：19奪勝，難得的合拍除吸引滿場球迷，連「金牌拳后」林郁婷、桌球名將鄭怡靜、全英公開賽奪冠的葉宏蔚和田徑好手彭名揚都特別到場觀戰。

李洋在巴黎奧運完成衛冕後退役，去年9月更接任運動部首任部長職務，成為「金牌部長」；他透露上任後僅練球過4次，為清晨盃也只特訓一場，上場打不久就喘，但仍開心和「大寶貝」久違合體。

「今天很高興和齊麟一起打，溝通無礙，很高興有這樣的機會。」李洋笑說，還是現役選手的王齊麟比賽很多，現在還能搭配真的很難得。

「麟洋配」一下場第一分就出現王齊麟接發球失誤，不過在2：6落後下連下9分逆轉後就一路領先，李洋邊喊喘但也有華麗轉身擊球、連續殺球等美技連發，讓台北體育館球迷驚呼連連。

王齊麟笑說，知道李洋「上了場氣勢就不一樣」，且雖是久違合體但節奏仍在，「場上和我提點一些要點，我覺得非常懷念。」

李洋除了表演賽下場，還率運動部同仁參與今年清晨盃，他提到開心部裡許多同仁甚至一級主管一起參賽，「還是希望大家參與運動，參與度高過勝負的執著是最好的。」

李洋（右二）和王齊麟（右一）清晨盃再度合體，表演賽吸引奧運國手鄭怡靜（左二）、林郁婷（左三）、彭名揚（左一）都到場觀戰。記者曾思儒／攝影
李洋（右二）和王齊麟（右一）清晨盃再度合體，表演賽吸引奧運國手鄭怡靜（左二）、林郁婷（左三）、彭名揚（左一）都到場觀戰。記者曾思儒／攝影

李洋（右一）和王齊麟（右二）清晨盃再度合體，表演賽吸引奧運國手鄭怡靜（右五）、林郁婷（左四）、彭名揚（右四）和葉宏蔚（右三）都到場觀戰。記者曾思儒／攝影
李洋（右一）和王齊麟（右二）清晨盃再度合體，表演賽吸引奧運國手鄭怡靜（右五）、林郁婷（左四）、彭名揚（右四）和葉宏蔚（右三）都到場觀戰。記者曾思儒／攝影

運動部 金牌 葉宏蔚

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