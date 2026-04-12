羽球／總獎金30萬！台中太陽盃近2千人報名創新高

第三屆「115年臺中太陽盃全國羽球錦標賽」於4月3日至5日、11日至12日，共五天在朝馬國民運動中心熱烈展開。本賽由臺中市政府、臺中市體育總會羽球委員會與中華民國青少年羽球推廣協會共同主辦，吸引全國逾1500組、近2000人次報名參賽，規模創下國內同類賽事新高，總獎金高達30萬元。

開幕典禮於昨天上午舉行，臺中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席，並感謝主辦單位與民間團體長期推動羽球運動。游志祥指出，本屆賽事涵蓋U9到U19，以及24至55歲以上社會組與公開組，今年提共加碼高獎金的挑戰組且提共臺中名產太陽堂老店的太陽餅給所有得獎選手，展現臺中羽委會推動「打太陽盃吃太陽餅」代表盧秀燕市長歡迎大家來臺中。

開幕典禮現場包括立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔、運動局游志祥、教育局體健科科員林佩萱、西屯區區長鄭錫禧、中華民國羽球協會秘書長李侑龍、朝馬國民運動中心主委朱俊宏、贊助商百弘體育用品有限公司總經理程琳婷，以及大鵬國小、南屯國小、忠明國小等校代表齊聚，為選手熱情加油，見證這場融合競技、交流與熱情的羽球盛事

立法院副院長江啟臣持續推動臺中友善運動環境，透過完善場館設施、補助訓練資源、提供參賽經費及教練增能計畫，建構系統性選手養成與升級制度。未來亦積極與各級學校及社區合作，推動校園扎根與社區推廣，讓羽球融入市民日常，朝「全台最具羽球競爭力指標城市」邁進。

立委廖偉翔表示，單顆球的價格已相當於一個便當，這對學校球隊、家長與同學都造成極大的壓力，感謝台中羽委會現場加碼捐贈比賽球給大鵬國小與萬和國中，為基層體育發展一份心力，歡迎大家來台中參加太陽盃賽事。

主委謝震頴提到，羽球已是臺中重點發展運動項目之一，太陽盃透過高獎金賽事吸引全國好選手來臺中交流，未來亦將持續強化與國際接軌，協助在地選手站上世界舞台，另外特別感謝江副院長與廖偉翔立委與運彩公會之前共同舉辦贈球活動，協助解決臺中市重點學校缺球問題，臺中市羽委會之前也承諾一起加碼贈球，特別選在太陽盃贈球給南陽國小、大鵬國小、萬和國中共12箱，總價約20萬元。。

立法院江啟臣副院長親赴太陽盃現場為選手加油打氣。圖／台中市政府體育局提供