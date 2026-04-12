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台新新光女子路跑登場 陳美彤末段超車半馬封后

中央社／ 台北12日電
2026台新新光女子路跑，由台新新光金控董事長夫人彭雪芬（左六）、台新投顧董事長洪素珍（左四）及台新新光金控總經理夫人巫潔瑋（左二），與基隆市副市長邱佩琳（左五）、永齡基金會執行長郭曉玲（右三）、台北101董事長賈永婕（左三），以及由台新新光金控贊助的跆拳道國手羅嘉翎（右一）、街舞好手許馥雅（右二）一同出席共襄盛舉。圖／台新新光金控提供 藍鈞達
2026台新新光女子路跑，由台新新光金控董事長夫人彭雪芬（左六）、台新投顧董事長洪素珍（左四）及台新新光金控總經理夫人巫潔瑋（左二），與基隆市副市長邱佩琳（左五）、永齡基金會執行長郭曉玲（右三）、台北101董事長賈永婕（左三），以及由台新新光金控贊助的跆拳道國手羅嘉翎（右一）、街舞好手許馥雅（右二）一同出席共襄盛舉。圖／台新新光金控提供 藍鈞達

「2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑」今天集結近萬名女性跑者，從台北市府前廣場起跑，最終半馬組由陳美彤以1小時23分37秒的成績封后。

2026 TS WOMEN RUN榮獲國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）與世界田徑總會（WA）雙重認證的專業賽事，半程馬拉松組程彥綾開賽後一馬當先，不過陳美彤在進入河濱賽道後逆轉超前，最終以1小時23分37秒的成績封后摘金。

年初在渣打台北公益馬拉松刷新個人半馬最佳成績的陳美彤近況不錯，即使面對今天的高溫仍保持穩健配速水平，才能在後半段程彥綾降速時完成反超。

今年加倍的「千金小姐」獎金制度，針對半程馬拉松與10公里組總成績前100名跑者，祭出分別為2000元與1000元的激勵獎金。

在優渥獎金的號召下，10公里組前3名上演激烈廝殺，最終前3名分別由林倩嵐、白芷瑞、馬惠文相距不到10秒先後衝線，催生出更高的競技水準。

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑正式與日本Runnet主辦的「東京澀谷表參道女子路跑」締結為姐妹賽事，並與全球最大規模的「名古屋女子馬拉松」聯手，提供限量的免費參賽名額。

台北 渣打 路跑

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