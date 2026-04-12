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蒙地卡羅名人賽／拚冠也爭世界球王 阿卡、辛納決賽上演世仇對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯。(歐新社)
阿爾卡拉斯。(歐新社)

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利宿敵辛納（Jannik Sinner）將在蒙地卡羅名人賽決賽進行本季第一度的對決，兩人生涯第17度碰頭的結果將攸關世界第一位置屬誰，辛納若奪勝就能搶回世界球王寶座。

這是辛納首度打進蒙地卡羅名人賽決賽，他4強賽以6：1、6：4拍下德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）晉級最終戰；阿爾卡拉斯則是以6：4、6：4力退地主希望瓦舍羅（Valentin Vacherot），以一盤未失之姿叩關決賽。

去年阿爾卡拉斯和辛納6度碰頭都是決賽，包括法網、溫布頓和美網，阿爾卡拉斯法網先獲勝但溫布頓失利，美網又扳回一城，不過年終賽決賽遭遇換辛納復仇成功。辛納今年還包辦印地安前名人賽和邁阿密名人賽「陽光雙賽」冠軍，蒙地卡羅再闖決賽，加入三巨頭「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）行列，成為史上第4位年度前3場名人賽都打進決賽的選手。

對戰握有10勝6敗優勢的阿爾卡拉斯表示，登頂當然是所有球員的夢想，自己會為生涯第二座蒙地卡羅金盃努力，辛納也會努力尋求在此的首冠，「這會是真的很特別的一場，而且世界第一岌岌可危，這讓這場比賽又更特別了。」

辛納。（路透）
辛納。（路透）

德國 義大利 阿爾卡拉斯 辛納 西班牙

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