快訊

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

稱大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

現場血跡斑斑…泰山翁在自家DIY修繕 砂輪機誤割大腿動脈送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／清晨盃參賽人數破紀錄 父女、夫妻、祖孫用羽球培養深厚感情

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
爸爸羅勝澤帶著女兒羅予菲參加清晨盃。圖／全民羽協提供
爸爸羅勝澤帶著女兒羅予菲參加清晨盃。圖／全民羽協提供

第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今年寫下破紀錄的5884人參賽，人潮擠爆台北體育館，賽事最難得的地方就是有父女、夫妻、祖孫都藉由羽球培養深厚的感情。

第二度參加清晨盃的父女檔的爸爸羅勝澤，過去曾經是酷愛衝浪的室內設計師，在朋友相邀之下才開始打羽球，這也讓他一試成主顧，不僅愛打球而已，他還找專業教練進行訓練，希望能讓自己的球技進步。正因為爸爸愛打球，念小學的女兒羅予菲也開始跟著爸爸打球，如今兩人還一同來參加清晨盃。

羅勝澤透露，就讀民生國小三年級的女兒相當喜歡打球，訓練態度很好，有不少台北名校想要找她，不過還是讓女兒想以興趣為主。羅予菲則表示，能跟爸爸一起參加比賽很開心。其實，羅勝澤、羅予菲去年也有在其他羽球賽事聯手拿下冠軍，羅勝澤笑說，那是運氣好啦，能跟女兒一起打球運動才是無價！

不只父女檔參加清晨盃培養感情，去年才結婚的郝宗曄、林于珊更是藉由羽球認識彼此。郝宗曄過去就曾打過羽球，約10年前重拾球拍開始在外面參加臨打團，而林于珊國中曾是校隊選手，不過是在2022年開始在外找臨打團。

原本人住永和的林于珊就是在因緣際會下找到板橋的臨打團，也在這裡認識郝宗曄，兩人在2023年曾參加混雙賽事，如今更是首度用新婚夫妻的身份參賽。夫妻倆都認為，夫妻能有相同的興趣很好，且正因為打羽球的關係，共同朋友也很多，他們還搞笑表示，當夫妻後就不能因為打球吵架，因為這樣還要一起回家很尷尬。

年輕時曾被同事戲稱「館長」的71歲洪智賢，最早被朋友邀來打球，這一打就讓他打到現在，球齡已經逾40年。他笑說，「一直打球會全身是傷，但如果不打球則是會心痛！」會被大家戲稱為「館長」，主要是洪智賢之前工作就常常待在公司的球館，而愛羽球成癡的他，不僅讓兒子也愛打球，就連現在8歲的孫子洪允謙也熱愛羽球。

洪允謙更自豪表示，「我現在一天練8小時的球都不會累！」此話一出，連爺爺洪智賢都只能點頭表示是真的，洪允謙這次不僅要跟爺爺一起比賽，也有跟奶奶合體參賽，也成為另類的小小鐵人。

羽球

延伸閱讀

羽球／明清晨盃再合體王齊麟 李洋：發完球我就要躲一邊

羽球／清晨盃專業組開戰 陳子睿／林煜傑扮男雙「大魔王」

羽球亞錦賽／台灣僅周天成晉級 4組雙打均止步8強

羽球／上任後僅碰球4次 「麟洋配」周日再合拍李洋擔憂被嫌棄

相關新聞

羽球／清晨盃參賽人數破紀錄 父女、夫妻、祖孫用羽球培養深厚感情

第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今年寫下破紀錄的5884人參賽，人潮擠爆台北體育館，賽事最難得的地方就是有父女、夫妻、祖孫都藉由羽球培養深厚的感情。

羽球亞錦賽／周天成直落二不敵石宇奇 獲得銅牌仍創紀錄

我國羽球一哥周天成今天在中國大陸寧波舉行的亞錦賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的地主好手石宇奇，在兩局賽事都被石宇奇強大攻擊能力壓制下，最終周天成就以9：21、13：21敗下陣來，儘管無緣改寫個人最佳成績，但仍是繼2019年後再度奪下銅牌，也是台灣史上首位在亞錦賽男單奪下2面獎牌的選手。

全中運／光復高中女團步槍連霸 陳靜畢業攻讀醫學系

在公西靶場舉行的115全中運射擊賽事，今天登場的女子10公尺空氣步槍女子團體賽，新北市光復高中靠著蔡婕穎、林馨蕾、陳靜合...

全中運／蔡婕穎最後1槍大逆轉 光復高中女子步槍4連霸

115全中運今天在公西靶場舉行的女子10公尺空氣步槍決賽，代表新北光復高中的蔡婕穎，靠著最後1槍射下10.1分完成戲劇性...

無人機足球接軌國際 台灣首座FIDA標準場地啟用

中華無人機競技運動協會與華興中學今天正式合作，啟用全國首座FIDA40 Class無人機足球標準賽制場地，期待未來培養出...

羽球／明清晨盃再合體王齊麟 李洋：發完球我就要躲一邊

我國羽球男雙「黃金組合」麟洋配王齊麟、李洋明天將在清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽中再度合拍，其中運動部部長李洋在今天受訪時就表示，自己從去年9月上任以來僅打過4次球，明天肯定要靠老搭檔王齊麟Carry，自己發完球就要躲到一邊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。