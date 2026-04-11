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全中運／光復高中女團步槍連霸 陳靜畢業攻讀醫學系

中央社／ 記者黎建忠台北11日電
115全中運射擊賽事在公西靶場舉行，11日登場的女子10公尺空氣步槍女子團體賽，新北市光復高中靠著蔡婕穎（左）、林馨蕾（中）、陳靜（右）合力繳出1856.4分摘金。中央社
115全中運射擊賽事在公西靶場舉行，11日登場的女子10公尺空氣步槍女子團體賽，新北市光復高中靠著蔡婕穎（左）、林馨蕾（中）、陳靜（右）合力繳出1856.4分摘金。中央社

在公西靶場舉行的115全中運射擊賽事，今天登場的女子10公尺空氣步槍女子團體賽，新北市光復高中靠著蔡婕穎、林馨蕾、陳靜合力繳出1856.4分，順利完成2連霸，也是4年內第3冠。

女子10公尺空氣步槍團體成績，是以選手在個人資格賽的分數加總，最終光復高中的蔡婕穎621.7分、林馨蕾619分、陳靜615.7分，加總後輕鬆摘金，而她們3人也都晉級個人決賽。

其中高三的陳靜，在今年的繁星計畫是校排前1%的「學霸」，今年6月畢業後，就將進入輔仁大學醫學系就讀，專攻職能治療，也會延續射擊生涯，希望上大學後能拚看看國手資格。

陳靜在接受中央社記者訪問時表示，平常的訓練都在放學後，最晚也不會超過7點半，「通常我回家吃完飯洗完澡，還可以唸書到10點多，假日也都還會去補習，雖然很充實，但不會覺得累。」

她笑說，從國二開始練射擊後，原本自己比較浮躁的個性和心態也改變很多，「也因為這樣，上課就可以集中認真聽課，能省掉很多複習的時間。」

談到這面團體賽金牌，陳靜提到，「雖然團體賽是以個人賽分數加總，但我們都知道，彼此有隊友在幫忙撐分數，心理壓力就不會這麼大。」

光復高中射擊教練陳弘振，過去是3000公尺障礙賽的田徑選手，師承「超馬推手」潘瑞根，退役後先在學校內帶領田徑隊，一次偶然機會下才接觸到射擊，並且在2016年一手催生光復的射擊校隊。

陳弘振表示，能完成女子個人10公尺步槍4連霸、團體4年內3冠要感謝很多人，尤其校長吳宗珉大力支持，才能有今天的成績，「雖然接下來壓力會越來越大，但相信選手一定可以持續進步和成長。」

全中運 光復高中 醫學系 籃球

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