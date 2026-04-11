全中運／蔡婕穎最後1槍大逆轉 光復高中女子步槍4連霸

115全中運今天在公西靶場舉行的女子10公尺空氣步槍決賽，代表新北光復高中的蔡婕穎，靠著最後1槍射下10.1分完成戲劇性大逆轉，不但摘生涯個人賽首金，也助學校完成4連霸。

新北市光復高中向來以空氣步槍成績聞名，在教練陳弘振帶領下，先前已締造全中運高中女子組個人3連霸，而今天的10公尺空氣步槍資格賽，更有蔡婕穎、林馨蕾、陳靜3人晉級決賽。

經數輪激戰後，僅剩下桃園市南崁高中葉繐瑜、新北市光復高中蔡婕穎爭金，在最後1輪的第1槍結束後，蔡婕穎落後對手0.7分。

儘管眼看大勢已去，蔡婕穎還是在最後1槍穩定發揮，射下10.1分，不料對手抗壓失利僅射下7.9分，讓蔡婕穎最終以總分247.5分比246分上演逆轉摘金的劇情。

蔡婕穎即便賽後已經頒完獎，依舊呈現不可思議表情，她告訴中央社記者：「我現在腦袋還是空的，自己都不知道怎麼贏的。」

115全中運射擊賽事在公西靶場舉行，11日登場的女子10公尺空氣步槍女子團體賽，新北市光復高中靠著蔡婕穎（左）、林馨蕾（中）、陳靜（右）合力繳出1856.4分摘金。中央社記者黎建忠攝 115年4月11日 中央通訊社

蔡婕穎表示，即便剩下最後1槍，也知道摘金機會比較渺茫，「但我還是告訴自己，把一切做到最好，不要用難看的成績來結束，沒想到居然有機會拿下這面全中運生涯首面個人金牌。」

國二才開始接觸射擊的蔡婕穎，當初是因為暑假沒事做，就被姊姊叫去射擊隊練習，沒想到就這樣「一試成主顧」，一路走向射擊之路。

蔡婕穎笑說，自己個性算是偏活潑，一開始要練這麼靜態、高度專注的運動時有些不適應，「不過，後來覺得這是一項很需要跟自己對話與自省的運動，就發覺越玩越有趣。」

今年才高二的蔡婕穎，明年還有機會挑戰個人2連霸，她強調，希望這一年可讓自己更加穩定，不要資格賽打很好，到了決賽就搞得緊張兮兮。