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無人機足球接軌國際 台灣首座FIDA標準場地啟用

中央社／ 台北11日電
中華無人機競技運動協會與華興中學11日簽署合作備忘錄，啟用全國首座FIDA 40 Class無人機足球標準賽制場地，共同推動無人機足球運動進入校園。中央社
中華無人機競技運動協會與華興中學11日簽署合作備忘錄，啟用全國首座FIDA 40 Class無人機足球標準賽制場地，共同推動無人機足球運動進入校園。中央社

中華無人機競技運動協會與華興中學今天正式合作，啟用全國首座FIDA40 Class無人機足球標準賽制場地，期待未來培養出更多選手在國際賽場發光發熱，與世界接軌。

立法委員葛如鈞、台北市議員黃瀞瑩及前立委陳怡潔均到場支持，也親自下場體驗操作，數台包裹著防護罩的無人機在空中攻防，目標是穿越對方陣地中的圓環得分。華興中學校長曾騰瀧表示，無人機足球除展現學生的操控與競技能力，更能培養團隊合作、戰術運用及科技應用的跨域素養。

中華無人機競技運動協會（CDSA）理事長王珮瑄表示，無人機足球近年在國際蓬勃發展，透過這次與華興中學合作，希望讓台灣學生站上國際舞台增加交流、增廣視野，期待未來在北、中、南都建立正式比賽場地。

華興中學成立無人機足球社團，串聯國小、國中、高中學程，並與CDSA合作引進韓國訓練體系，逐步完善人才培育，並推動國際交流，邀請韓國教練來台授課及安排學生前往韓國全州移地訓練，在2025年FIDA（國際無人機足球總會）世界盃獲得「未來之星獎」。

2025年FIDA無人機足球世界盃於韓國全州市舉行，當時共吸引32支國家隊、196個俱樂部隊伍參賽，台灣代表隊在20 Class組別拿下全球第4名佳績，更在環形障礙FPV個人賽中勇奪世界第一。

帶領華興組成的俱樂部隊伍參賽的輔導主任林佳樺分享，FIDA賽制強調公平競技，3分鐘一局的高強度比賽，加上器械可能突發故障，極度考驗學生的抗壓性與面對挫折的能力。

談及去年參賽的艱辛，林佳樺透露，當時大會對參賽名稱有疑義，經反覆爭取，最終成功以「ChineseTaipei」名義參賽，當運動員進場、孩子們揮舞著中華奧會會旗時，場面令人動容。

林佳樺坦言，無人機足球作為新興競技運動，目前仍在尋求納入正式體制，呼籲運動部能正視此項運動的需求，並感謝中華奧會與台北市政府的協助，讓台灣能透過科技運動與國際交流。

足球 葛如鈞 無人機

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