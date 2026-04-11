羽球／明清晨盃再合體王齊麟 李洋：發完球我就要躲一邊

我國羽球男雙「黃金組合」麟洋配王齊麟、李洋明天將在清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽中再度合拍，其中運動部部長李洋在今天受訪時就表示，自己從去年9月上任以來僅打過4次球，明天肯定要靠老搭檔王齊麟Carry，自己發完球就要躲到一邊。

第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽8日起在台北體育館點燃戰火，本屆參賽人數也再度創下歷屆新高，而明天也將上演重頭戲，運動部部長李洋在上任後將首度與老搭檔王齊麟再度合拍出賽，力挺清晨盃。

在今天出席企業女子壘球聯賽開幕式時，李洋就表示，自己從去年9月上任以來僅打過4次球，幾乎也只有利用早上時間跑步來維持體能，「那其實對於明天可能要挑戰的對手，現在我可能是挑戰者。」

李洋也透露已經跟王齊麟說，自己發完球後就會躲到一邊，剩下的就交給他打，「其實我現在是蠻緊張的，比較擔心明天揮不到球，所以明天還是要靠他Carry。」