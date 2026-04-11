快訊

MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

36瓶茅台讓航天少帥落馬 一頓飯為何逼中共大清洗？

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／明清晨盃再合體王齊麟 李洋：發完球我就要躲一邊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王齊麟、李洋明天將在清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽中再度合拍。聯合報系資料照
王齊麟、李洋明天將在清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽中再度合拍。聯合報系資料照

我國羽球男雙「黃金組合」麟洋配王齊麟、李洋明天將在清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽中再度合拍，其中運動部部長李洋在今天受訪時就表示，自己從去年9月上任以來僅打過4次球，明天肯定要靠老搭檔王齊麟Carry，自己發完球就要躲到一邊。

第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽8日起在台北體育館點燃戰火，本屆參賽人數也再度創下歷屆新高，而明天也將上演重頭戲，運動部部長李洋在上任後將首度與老搭檔王齊麟再度合拍出賽，力挺清晨盃。

在今天出席企業女子壘球聯賽開幕式時，李洋就表示，自己從去年9月上任以來僅打過4次球，幾乎也只有利用早上時間跑步來維持體能，「那其實對於明天可能要挑戰的對手，現在我可能是挑戰者。」

李洋也透露已經跟王齊麟說，自己發完球後就會躲到一邊，剩下的就交給他打，「其實我現在是蠻緊張的，比較擔心明天揮不到球，所以明天還是要靠他Carry。」

運動部 羽球 李洋

延伸閱讀

李洋遭稱誤入叢林的小白兔 蕭美琴：盼不分黨派在預算上給予支持

羽球／清晨盃專業組開戰 陳子睿／林煜傑扮男雙「大魔王」

羽球亞錦賽／台灣僅周天成晉級 4組雙打均止步8強

觀察站／「雙金部長」李洋上任7個月 還在狀況外

相關新聞

李洋遭稱誤入叢林的小白兔 蕭美琴：盼不分黨派在預算上給予支持

運動部部長李洋近來因為政務次長鄭世忠請辭以及台灣國際田徑公開賽一度因為經費卡關停辦一事，站在風口浪尖上，副總統蕭美琴今天在受邀為企業女子壘球聯賽開幕儀式進行開球時也表示，李洋是運動界出身，更能體會選手都需要全民的支持，也期盼能夠不分黨派在預算上給予支持。

羽球／明清晨盃再合體王齊麟 李洋：發完球我就要躲一邊

我國羽球男雙「黃金組合」麟洋配王齊麟、李洋明天將在清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽中再度合拍，其中運動部部長李洋在今天受訪時就表示，自己從去年9月上任以來僅打過4次球，明天肯定要靠老搭檔王齊麟Carry，自己發完球就要躲到一邊。

企業女壘今開打！總管家石虎加盟 台中在地企業冠名力挺

2026企業女子壘球聯賽今開打，今年聯賽迎來新成員，由台中在地企業總管家租賃住宅服務公司冠名成立的「台中總管家石虎隊」昨正式加盟，宣告加入戰局，該球隊強調融合台中在地意象，並定下「5年內成為國內指標性隊伍」的目標。

射箭／世界盃普艾布拉站 湯智鈞、李彩綺晉4強拚獎牌

在墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站，今天進行反曲弓個人賽事；男子組「湯包」湯智鈞在8強以6比4擊敗中國王岩，女子組李彩綺...

羽球／清晨盃專業組開戰 陳子睿／林煜傑扮男雙「大魔王」

第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天展開專業組賽程，男雙世界排名40的陳子睿／林煜傑首戰就嚇出一身汗，一路落後下演出逆轉勝，且是打到決勝分驚險以31：30開紅盤。

全紅嬋遭網路霸凌！31歲男多次改暱稱「網上開噴」 陸公安出手拘捕

近日，大陸跳水運動員、奧運史上最年輕「3金王」全紅嬋捲入網路霸凌風波，網傳一個百人微信群組長期對她人身攻擊與言語霸凌。4月8日，全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心發文表示，對於全紅嬋遭受網暴一事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。