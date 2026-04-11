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李洋遭稱誤入叢林的小白兔 蕭美琴：盼不分黨派在預算上給予支持

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
副總統蕭美琴（中）今天受邀為企業女子壘球聯賽開幕式開球。記者劉肇育／攝影
副總統蕭美琴（中）今天受邀為企業女子壘球聯賽開幕式開球。記者劉肇育／攝影

運動部部長李洋近來因為政務次長鄭世忠請辭以及台灣國際田徑公開賽一度因為經費卡關停辦一事，站在風口浪尖上，副總統蕭美琴今天在受邀為企業女子壘球聯賽開幕儀式進行開球時也表示，李洋是運動界出身，更能體會選手都需要全民的支持，也期盼能夠不分黨派在預算上給予支持。

邁入第11年的企業女子壘球聯賽今天在台北市青年公園謝國城紀念棒球場揭開序幕，並邀請到副總統蕭美琴為開幕式進行開球，包括運動部部長李洋、原民會副主委陳義信也都到場。

其中剛上任運動部部長滿7個月的李洋，近來在立法院接受質詢時因為對次長鄭世忠閃辭表示事前並不知情，以及台灣國際田徑公開賽因為總預算未審查通過，導致經費卡關宣布停辦一事遭到抨擊，甚至被認稱是「誤闖叢林的小白兔」。

對此，李洋在今天受訪時談到次長鄭世忠請辭一事時也改口表示，鄭世忠確實在他前往立法院備詢前一天有送來公文，但因為自己在準備備詢比較緊張，當天並沒有約，不過在備詢完後就有與鄭世忠了解到，他確實是因為生涯規劃，預計在5月1日請辭。李洋也坦言，備詢表現確實是自己還要再加強的部分。

至於今天受邀開球的副總統蕭美琴也為李洋緩頰，並希望能夠不分黨派在預算上給予選手支持，「李部長是從運動界出身特別能夠體會，我們的選手都需要全民的支持，那不管是在國家制度上的支持，我們更希望能夠不分黨派在預算上給予所有在訓練中或是要在國際比賽上場的所有選手，都能夠透過預算不分黨派的支持，給予他們最大的力量。」

原民會 鄭世忠 運動部

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