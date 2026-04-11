企業女壘今開打！總管家石虎加盟 台中在地企業冠名力挺

2026企業女子壘球聯賽今開打，今年聯賽迎來新成員，由台中在地企業總管家租賃住宅服務公司冠名成立的「台中總管家石虎隊」昨正式加盟，宣告加入戰局，該球隊強調融合台中在地意象，並定下「5年內成為國內指標性隊伍」的目標。

企業女子壘球聯賽在今年邁入第11年，新賽季將於明天開打，包括生力軍總管家石虎，以及福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒、台北產險熊讚、中華U18六隊參賽。

「台中總管家石虎隊」前身為台中兆基穿山甲，以國立台灣體育運動大學女壘隊為核心班底。新隊名「石虎」融合了台中在地意象與其特有的的敏捷與生命力，球隊表示，將秉持專業、傳承、在地與永續四大核心價值，短期內先穩定聯賽表現，中長期則將深耕運動推廣，強化品牌識別度。

總管家屋管董事長張玉玲說，總管家屋管長期關注基層努力與價值，以實際行動力挺聯賽；房產管理服務每天面對上千名租客與屋主，許多繁瑣的細節工作雖然不常出現在鎂光燈下，卻是支撐整體運作品質的關鍵。這與女子壘球選手的處境如出一轍，「選手們以最純粹的熱情投入訓練，這種韌性不該只是背景，而應該被肯定。」

張玉玲指出，女子壘球並非主流運動，缺乏鎂光燈與資源加持，但也因此，每一名站上球場的選手，都是以最純粹的熱情與毅力，持續投入長時間訓練與自我挑戰。這樣的精神，與總管家在服務現場中長期累積的專業與責任，如出一轍，希望透過支持企業女子壘球聯賽，讓更多人看見這群堅持自我挑戰、不被放棄的運動員。