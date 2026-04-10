羽球／清晨盃專業組開戰 陳子睿／林煜傑扮男雙「大魔王」

第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天展開專業組賽程，男雙世界排名40的陳子睿／林煜傑首戰就嚇出一身汗，一路落後下演出逆轉勝，且是打到決勝分驚險以31：30開紅盤。

陳子睿曾祖父正是清晨盃創辦人吳文達，從小就跟著阿公、阿嬤往球場跑，祖孫組、父子組都曾參賽，今年和2024年開始搭檔的林煜傑第一次報名專業組，成29歲以下男雙「大魔王」。

「很多組別都參加過，已經數不清了。」堪稱和清晨盃一起成長的陳子睿笑說，現在重心放在國際賽，參加清晨盃心情輕鬆許多，且是家族一年一度盛會，時間允許就想參與。

不過今年賽會首度使用YONEX全新開發的人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球，讓世界排名40的寶島男雙十分不習慣，多次出現發球失誤，幾乎落後整場，比賽尾聲才上演逆轉勝。

首度參加清晨盃的林煜傑透露，去年其實就有報名，但撞到國際賽沒能與會，今年終於參與享譽國際的賽事，他笑說：「平常心，沒特別壓力，目標當然還是想拿冠軍。」

主辦清晨盃的中華民國全民羽球發展協會表示，專業組舉辦多年，過去29歲以下組需年滿25歲才能參賽，近年已沒有年齡限制，今年還有高中生報名，且專業組近幾年報名人數有暴增趨勢，今年29歲以下男單就有破百的107位選手報名，選手中也不乏甲組球員和教練，今年也有來自日本、香港、馬來西亞等的外國選手報名。

直接喊出以29歲以下男單冠軍為目標的「KT」林冠廷，過去曾效力中租，拿過國際挑戰賽男單冠軍、世界排名最高曾到第86位，兩年前雖選擇退役但仍活躍羽球界，教球外也經營自媒體，去年底更成立公司製作線上課程，多角化推廣羽球。

2020年就曾參加清晨盃，今年是林冠廷第4度參賽，他認為專業組選手都很有實力，「今年比較國際化，看到很多國外選手參加。」115年第一次排名賽打下個人最佳的男單第6的他坦言，清晨盃一天有時要打到3場，對體能要求高，近一個月有特別加強訓練，有信心帶回還沒拿過的冠軍獎盃。