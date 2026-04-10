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全紅嬋遭網路霸凌！31歲男多次改暱稱「網上開噴」 陸公安出手拘捕

香港01／ 撰文／許祺安
大陸跳水運動員全紅嬋捲入網路霸凌風波。圖／新華社
大陸跳水運動員全紅嬋捲入網路霸凌風波。圖／新華社

近日，大陸跳水運動員、奧運史上最年輕「3金王」全紅嬋捲入網路霸凌風波，網傳一個百人微信群組長期對她人身攻擊與言語霸凌。4月8日，全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心發文表示，對於全紅嬋遭受網暴一事，已向公安機關報警。

新華社4月10日報導，針對全紅嬋遭網暴，大陸廣州越秀警方拘捕一名31歲徐姓男子，他在微信群內發表侮辱性言論被行拘10日並處罰款。

廣州越秀警方發布通告，指依法查明徐某（男，31歲，跳水運動愛好者）在其創建的微信群內變換暱稱，多次發表針對廣東省二沙體育訓練中心一運動員的侮辱性言論，造成惡劣影響。

目前，大陸公安機關已對徐某依法作出行政拘留10日，並處罰款的處罰，且對群組內其他相關行為人員依法作出處理。

據微博消息，4月初有網友曝光一個有282人名為 「水花征服者聯盟」的微信群組，該群組的群規竟然寫著「禁止人身攻擊（除全紅嬋）」、「可以隨便罵全紅嬋，照死裡罵」。據說，該群組創立於2022年，2025年11月更換新群規，明確指示成員可以「隨意罵全紅嬋，照死裡罵」。

根據網路截圖，有人給全紅嬋取近20個侮辱性綽號，內容也出現「在外面做X」、「私生活混亂」等侮辱性文字，另外連全紅嬋的粉絲也被貶低。

大陸有律師指出，這類集體網暴行為的主謀及嚴重涉案者，將構成「侮辱罪」或「誹謗罪」，最高可面臨3年有期徒刑。

大陸跳水運動員全紅嬋捲入網路霸凌風波，大陸公安也出手。圖／廣州越秀公安
大陸跳水運動員全紅嬋捲入網路霸凌風波，大陸公安也出手。圖／廣州越秀公安

延伸閱讀：

全紅嬋被爆遭長期網暴…疑有隊友牽涉其中 訓練中心報警

檢察日報談全紅嬋被網暴 ｢200餘人微信群的侮辱攻擊｣是人格侵害

文章授權轉載自《香港01》

全紅嬋

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