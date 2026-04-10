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亞洲羽球錦標賽 台灣4組雙打均止步8強
在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽今天進行各組8強賽事，除男單周天成順利晉級外，其餘包括拿下今年瑞士公開賽冠軍的男雙李芳任、李芳至，以及女雙與2組混雙都遭淘汰。
亞洲羽球錦標賽總獎金為55萬美元（約新台幣1750萬），世界排名積分比照世界羽球總會（BWF）超級1000等級賽事，冠軍可獲得1萬2000分積分，台灣共20組人馬參賽，不過8強結束後，僅剩男單好手周天成挺進4強。
今年3月15日拿下世界羽球總會（BWF）瑞士公開賽男雙金盃的台灣雙胞胎組合李芳任、李芳至，這次休息近1個月才出征亞錦賽。
今天的8強賽，「李家兄弟」對上大會第5種子的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、菲克利（MuhammadShohibul Fikri），雙方賽前交手過一次，就是去年瑞士公開賽4強，當時李芳任、李芳至吞敗。
首局開打前段雙方還能拉鋸，不過5比5平手後，印尼組合逐漸拉開差距，最多以19比12領先，輕鬆先收下首局。
第2局風水輪流轉，同樣在雙方5比5平手時，由「李家兄弟」靠著快速輪轉和補位，逐漸佔得優勢，一度取得14比10領先。
只可惜比賽尾聲又被對手追平，雙方18比18扯平之際，印尼組合連得3分結束比賽，李芳任、李芳至也吞下對戰2連敗。
至於女雙世界排名第8的謝沛珊、洪恩慈8強對上世界第1的中國組合劉聖書、譚寧，無奈以14比21、13比21苦吞對戰7連敗。
另外混雙組合楊博軒、胡綾芳以及陳政寬、許尹鏸也都以直落二不敵對手遭淘汰。
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