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中華奧會「小小英雄運動會」首次移師高雄 即日起開放報名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
田徑選手陳傑與小朋友互動。圖／中華奧會提供
田徑選手陳傑與小朋友互動。圖／中華奧會提供

中華奧會今天舉辦「2026中華奧會第4屆小小英雄運動會」報名起跑記者會，宣佈活動首度移師高雄，6月13、14日將於高雄展覽館展開為期兩天的活動，今年除了新增幼兒拔河項目，更規劃了歷屆最多的13項運動體驗，歡迎全台灣3至6歲幼兒報名挑戰，一起在賽場上揮灑汗水成為小小英雄。

由中華奧會專業打造，專為3至6歲幼兒舉辦的「小小英雄運動會」是全台灣幼兒界最期待的運動盛事，前三屆在北部舉辦受到廣大迴響與期待，今年攜手高雄市政府共同主辦，首度移師高雄展覽館，集結拔河、田徑、體操、羽球、足球、拳擊、擊劍、柔道、桌球、射箭、舉重、棒球及帆船等13項運動體驗項目，邀請全台灣家長及幼兒一起感受奧運精神。

中華奧會蔡家福主席於記者會表示，奧會辦理「小小英雄運動會」已經第四屆，目的就是要讓小朋友養成運動習慣，發揮奧林匹克精神從小扎根，鼓勵大手牽小手，三代同堂一起參加，讓運動為全家帶來健康。

全民運動署署長房瑞文代表部長李洋出席，強調運動應走入生活、走入家庭，讓運動成為日常；同時表示中華奧會辦理這場活動很有意義，讓小朋友多方體驗找到喜歡的項目成為終身運動，也希望之後可以將這場活動推廣到全台各地舉辦，讓更多小朋友感受運動的樂趣。

高雄市政府秘書長郭添貴致詞時亦表示，高雄辦活動都是全部局處總動員，準備好食宿遊購等服務，歡迎大家一起到高雄來運動。記者會亦邀請中華奧會運動大使奧運舉重選手郭婞淳及奧運田徑選手陳傑出席，陳傑更帶著兒子現身力挺，號召全台爸媽帶著小朋友一起享受全家運動的樂趣；現場由幼兒柔道、拳擊以及擊劍小小選手帶來精彩示範表演，展現可愛又專業的動作成為全場焦點，陳傑也帶著兒子一起體驗親子拳擊的樂趣。

活動即日起開放報名，更多詳細資訊請至中華奧會臉書、IG與Accupass 活動通網站查詢及報名https://accu.ps/ziB5Ll ，帶著家裡的寶貝們在今年夏天披上戰袍轉身成為小小英雄。

2026中華奧會第4屆小小英雄運動會將移師高雄舉行。圖／中華奧會提供
2026中華奧會第4屆小小英雄運動會將移師高雄舉行。圖／中華奧會提供

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