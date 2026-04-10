快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

企業女壘／總管家石虎正式加盟 加拿大洋投卡拉助陣目標「不連敗」

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
總管家石虎正式加入企業女壘聯賽。記者劉肇育／攝影
總管家石虎正式加入企業女壘聯賽。記者劉肇育／攝影

2026企業女子壘球聯賽於今天迎來重要新成員，由台中在地企業總管家租賃住宅服務公司冠名成立的「總管家石虎隊」正式舉行加盟典禮，而總管家石虎在本季也找來加拿大洋投卡拉（Kara）助陣，總教練東昀錡也表示，今年的目標將是不要連敗。

前身為台中兆基穿山甲的總管家石虎，是以國立台灣體育運動大學女壘隊為核心班底，球隊命名為「石虎」，融合了台中在地意象與特有種生物的敏捷與生命力，目標是建立一套結合科學化訓練與系統化管理的完整體制。未來，總管家石虎隊將秉持專業、傳承、在地與永續四大核心價值，短期內穩定參與聯賽並強化品牌識別，中長期則規劃深人基層推動運動推廣活動，期許在五年內成為國內女壘的指標性隊伍。

在今天的成軍記者會上，總管家石虎總教練東昀錡就表示，自己與企業聯賽已經有11年淵源，從擔任球員、教練到賽評，今年又再度執教，對於台中企業女壘隊過去幾年來不斷更換支持企業，她則說：「這11年過程當中其實換了好多企業主，儘管這是一個很不穩定的狀況，但我們也想讓他們看到選手是非常努力，大家也是很努力在經營球隊，就會有更多企業有意願加入。」

今年石虎也找來美國體系養成的加拿大籍洋投卡拉助陣，並且擁有球速破百的實力，儘管她在5月底就會提前離開台灣，但也期待她的加入能夠幫助球隊成長，「今年我們的目標就是不要連敗，因為兩年前我也有參與球隊，那時候帶一度苦吞7連敗，這讓我有點扛不住，因為連敗的感覺對教練和選手來說都非常痛苦，當時我也因為在中華隊比較分身乏術，不過現在能夠就近在台體大，相信可以有比較快的調整。」

企業女子壘球聯賽在今年邁入第11年，新賽季將於明天開打，包括生力軍總管家石虎以及福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒、台北產險熊讚、中華U18六隊參賽。

各隊在今年休賽季也都大力補強力求突圍，衛冕軍福添福嘉南鷹今年迎回楊依婷、何欹璠等核心戰力，展現捍衛后座的強大企圖心；新北凱撒則延攪資深洋將瓦拉妮斯（Alyson Spinas Valainis）與去年季後賽表現亮眼的強打捕手湯瑪斯（Lindsay Thomas），試圖以強勢投打組合衝擊冠軍；台北台產熊讚除了保留外援三原千空與懷特菲爾德（Tamieka Whitefield），更宣佈補進強援蘭普（Kandra Lamb），外援戰力的提升為各隊防線帶來極大考驗，將成為今年最大看點。

除了球隊間激戰，今年賽事也有機會見證企聯歷史瞬間，嘉南鷹陣中的傳奇重砲捕手李思詩，目前生涯已累積87支全壘打，距離企聯史上「首位百轟選手」里程碑僅剩13步之遙，接下來每次站進打擊區，都將是大家共同見證聯賽全新紀錄的關鍵。

加拿大 台中 中華隊

延伸閱讀

六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

籃球／曾在秋田執教阿巴西 中華女籃新任教頭前田4月中報到

MiLB／看好林昱珉上大聯盟！響尾蛇投手總監：不只升上去、要待夠久

台電女子羽球隊抵澎湖 傳授學子豐富實戰技巧

相關新聞

羽球亞錦賽／周天成逆轉駱建佑晉4強 暌違7年再有獎牌進帳

在中國大陸寧波奧體中心舉行的2026亞洲羽球錦標賽，今天展開8強賽程，其中我國一哥周天成面對新加坡好手駱建佑，在先丟首局，決勝局又一度落後的情況下，周天成也展現強大韌性，最終以16：21、21：12、21：17逆轉勝出，挺進到4強賽，將是銅牌起跳。

田徑／好消息！ 田協已重新向世界田總提出申辦另一場國際賽

台灣國際田徑公開賽在前天傳出因為經費卡關停辦的消息後引發譁然，昨天運動部也與中華民國田徑協會積極溝通，希望能讓賽事復辦，而今天也傳來好消息，田協在與世界田徑總會進行溝通後，已經重新提出希望在台灣申辦另外一場賽事，全力為選手爭取表現舞台。

企業女壘／總管家石虎正式加盟 加拿大洋投卡拉助陣目標「不連敗」

2026企業女子壘球聯賽於今天迎來重要新成員，由台中在地企業總管家租賃住宅服務公司冠名成立的「總管家石虎隊」正式舉行加盟典禮，而總管家石虎在本季也找來加拿大洋投卡拉（Kara）助陣，總教練東昀錡也表示，今年的目標將是不要連敗。

田徑公開賽喊卡 立委批卓揆不放行預算

中華民國田徑協會八日宣布，停辦二○二六台灣田徑公開賽，劍指立法院總預算沒過，被迫取消賽事。國民黨立委反擊稱，立法院通過的新興計畫七一八億元中，就包含田協要申請的預算項目，是行政院長卓榮泰不放行，犧牲體育賽事來做政治操作。

觀察站／「雙金部長」李洋上任7個月 還在狀況外

運動部在昨天成立滿七個月，兩屆奧運羽球男雙金牌好手李洋頂著光環空降，成為史上首位運動部部長，也是最年輕部長，外界一度期待他能帶給沉痾多時的體育圈全新氣象，不過截至目前為止，李洋的「政壇之路」卻讓人覺得是格格不入。

彰縣爭取運動館興建補助 李洋：有發函都會評估

運動部長李洋日前出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美有關地方體育設施經費爭取文件引發討論。李洋昨表示，當下確實有向王惠美表達預算沒有通過、難以補助，但也詢問王惠美是否有正式發函，如果有的話，運動部都會入案評估。彰化縣府昨不回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。