企業女壘／總管家石虎正式加盟 加拿大洋投卡拉助陣目標「不連敗」

2026企業女子壘球聯賽於今天迎來重要新成員，由台中在地企業總管家租賃住宅服務公司冠名成立的「總管家石虎隊」正式舉行加盟典禮，而總管家石虎在本季也找來加拿大洋投卡拉（Kara）助陣，總教練東昀錡也表示，今年的目標將是不要連敗。

前身為台中兆基穿山甲的總管家石虎，是以國立台灣體育運動大學女壘隊為核心班底，球隊命名為「石虎」，融合了台中在地意象與特有種生物的敏捷與生命力，目標是建立一套結合科學化訓練與系統化管理的完整體制。未來，總管家石虎隊將秉持專業、傳承、在地與永續四大核心價值，短期內穩定參與聯賽並強化品牌識別，中長期則規劃深人基層推動運動推廣活動，期許在五年內成為國內女壘的指標性隊伍。

在今天的成軍記者會上，總管家石虎總教練東昀錡就表示，自己與企業聯賽已經有11年淵源，從擔任球員、教練到賽評，今年又再度執教，對於台中企業女壘隊過去幾年來不斷更換支持企業，她則說：「這11年過程當中其實換了好多企業主，儘管這是一個很不穩定的狀況，但我們也想讓他們看到選手是非常努力，大家也是很努力在經營球隊，就會有更多企業有意願加入。」

今年石虎也找來美國體系養成的加拿大籍洋投卡拉助陣，並且擁有球速破百的實力，儘管她在5月底就會提前離開台灣，但也期待她的加入能夠幫助球隊成長，「今年我們的目標就是不要連敗，因為兩年前我也有參與球隊，那時候帶一度苦吞7連敗，這讓我有點扛不住，因為連敗的感覺對教練和選手來說都非常痛苦，當時我也因為在中華隊比較分身乏術，不過現在能夠就近在台體大，相信可以有比較快的調整。」

企業女子壘球聯賽在今年邁入第11年，新賽季將於明天開打，包括生力軍總管家石虎以及福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒、台北產險熊讚、中華U18六隊參賽。

各隊在今年休賽季也都大力補強力求突圍，衛冕軍福添福嘉南鷹今年迎回楊依婷、何欹璠等核心戰力，展現捍衛后座的強大企圖心；新北凱撒則延攪資深洋將瓦拉妮斯（Alyson Spinas Valainis）與去年季後賽表現亮眼的強打捕手湯瑪斯（Lindsay Thomas），試圖以強勢投打組合衝擊冠軍；台北台產熊讚除了保留外援三原千空與懷特菲爾德（Tamieka Whitefield），更宣佈補進強援蘭普（Kandra Lamb），外援戰力的提升為各隊防線帶來極大考驗，將成為今年最大看點。

除了球隊間激戰，今年賽事也有機會見證企聯歷史瞬間，嘉南鷹陣中的傳奇重砲捕手李思詩，目前生涯已累積87支全壘打，距離企聯史上「首位百轟選手」里程碑僅剩13步之遙，接下來每次站進打擊區，都將是大家共同見證聯賽全新紀錄的關鍵。