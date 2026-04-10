羽球亞錦賽／周天成逆轉駱建佑晉4強 暌違7年再有獎牌進帳

在中國大陸寧波奧體中心舉行的2026亞洲羽球錦標賽，今天展開8強賽程，其中我國一哥周天成面對新加坡好手駱建佑，在先丟首局，決勝局又一度落後的情況下，周天成也展現強大韌性，最終以16：21、21：12、21：17逆轉勝出，挺進到4強賽，將是銅牌起跳。

周天成本次亞錦賽在前兩輪賽事中，包括16強賽因為中國大陸陸光祖退賽，兵不血刃的進襲到8強賽，並在今天遭遇世界排名第11名的駱建佑，雙方過去10度交手各拿下5勝，實力相當。

而今天兩人再度碰頭依舊打得拉鋸，在首局賽事中，周天成雖然一度以11： 10領先進入技術暫停，但隨後駱建佑卻拉出一波5：0攻勢逆轉，並以16：21先丟首局。

第二局周天成則是展開反撲，在開局就大幅領先的情況下，以21：12扳平戰局，決勝局前段雙方則是一路拉鋸，儘管局中駱建佑一度取得4分領先，但周天成卻展現強大韌性，以一波8：0攻勢逆轉戰局，最終更是在駱建佑出現掛網失誤下，以21：17逆轉勝出，挺進到4強賽，銅牌保底，而這也是周天成繼2019年奪銅後，再度在亞錦賽收穫獎牌。

而周天成4強賽的對手，將是今天另外一場八強賽日本奈良岡功大出戰大陸石宇奇之戰的勝方，如能再取勝將改寫周天成生涯在亞錦賽最佳成績。