田徑／好消息！ 田協已重新向世界田總提出申辦另一場國際賽

台灣國際田徑公開賽在前天傳出因為經費卡關停辦的消息後引發譁然，昨天運動部也與中華民國田徑協會積極溝通，希望能讓賽事復辦，而今天也傳來好消息，田協在與世界田徑總會進行溝通後，已經重新提出希望在台灣申辦另外一場賽事，全力為選手爭取表現舞台。

台灣國際田徑公開賽在今年升級為世界田徑總會銀標籤賽事後，卻在同日傳出因為經費卡關宣布停辦，讓運動部部長李洋在昨天於立法院質詢時遭到立委砲轟，而李洋也多次強調將會與田協持續溝通，輔導他們申請運動發展基金計劃來讓此賽事復辦。

昨天晚間運動部也發出聲明強調，台灣公開賽為我國重要國際田徑賽事，亦為世界田徑總會認證之積分賽，對我國選手與國際交流具重要意義，經與中華民國田徑協會密切溝通，將向世界田徑總會爭取復辦，運動部也將提供相關協助，朝賽事順利辦理方向努力。

而今天也傳出，中華民國田徑協會在與世界田總溝通後，希望朝著爭取辦理另外一場國際賽事在台灣舉行的方向前進，希望不影響選手權益與出賽舞台。

中華民國田徑協會秘書長王景成表示，在理事長葉政彥的指示下，田徑協會國際組已經與世界田徑總會重新進行溝通並提出申請，不過將朝著申辦另外一場國際賽事在台灣舉行的方式進行，讓選手仍能透過在家舉行的國際賽，與世界好手競技交流。

對於經費問題，中華民國田徑協會也表示，將會依照運動部提出的補助辦法，按部就班的配合執行。