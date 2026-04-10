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田徑公開賽喊卡 立委批卓揆不放行預算

聯合報／ 記者劉懿萱劉肇育／台北報導

中華民國田徑協會八日宣布，停辦二○二六台灣田徑公開賽，劍指立法院總預算沒過，被迫取消賽事。國民黨立委反擊稱，立法院通過的新興計畫七一八億元中，就包含田協要申請的預算項目，是行政院長卓榮泰不放行，犧牲體育賽事來做政治操作。

針對此案，李洋說，正輔導田協改申請運動發展基金預算，還是希望賽事順利進行，保障選手參賽權益。

台灣田徑公開賽被視為我國拚名古屋亞運達標的重點賽事，今年剛升級為Ｂ級銀標賽事，過去也曾邀請波蘭鏈球女王沃達奇克、加拿大飛毛腿迪葛雷斯、南韓跳高好手禹相赫等世界頂尖好手來台參賽。不料田協秘書長王景成說，運動部今年編列「台灣品牌賽事二點○」預算，但立法院總預算一直沒通過，被迫取消今年賽事。

李洋昨說，「我也是前一天才知道田協的決定」，運動部本意是希望田協能申請運動部的公務預算，在現行狀況下，希望賽事能繼續舉行，不要影響到選手的權益，將輔導田協改申請運動發展基金計畫，且運動部已經收到田協申請運發基金舉辦活動的公文。

立委萬美玲指出，即便今年度總預算未審查通過，依預算法規定，運動部仍有公務預算八十二億元和運動發展基金預算八十三億元可先動用；此外，立法院也已通過新興計畫七一八億元，其中就包含田協所指的台灣品牌賽事二點○預算，是卓揆不放行。

立委王鴻薇指出，行政院要犧牲體育賽事做政治操作，難怪李洋啞巴吃黃連，只能啟動替代預算。

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