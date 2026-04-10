聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／「雙金部長」李洋上任7個月 還在狀況外

聯合報／ 本報記者劉肇育
運動部政務次長鄭世忠閃電請辭，直屬長官運動部長李洋（中）看到媒體報導才得知。記者林伯東／攝影
運動部政務次長鄭世忠閃電請辭，直屬長官運動部長李洋（中）看到媒體報導才得知。記者林伯東／攝影

運動部在昨天成立滿七個月，兩屆奧運羽球男雙金牌好手李洋頂著光環空降，成為史上首位運動部部長，也是最年輕部長，外界一度期待他能帶給沉痾多時的體育圈全新氣象，不過截至目前為止，李洋的「政壇之路」卻讓人覺得是格格不入。

運動部在去年九月掛牌前，首任部長的競爭就在檯面下暗潮洶湧地進行著，其中末代體育署署長鄭世忠，憑藉著多年的體育行政資歷，以及上任後我國在國際運動會的亮眼成績，加上為運動部籌備成立的功勞，讓他一度被視為是首任部長的不二人選。

不過在賴清德總統與行政院長卓榮泰的屬意下，由兩屆奧運金牌得主李洋空降扛起運動部大旗，剛卸下現役運動員身分的他，也被公認是史上最了解運動員的運動部會首長。

至於鄭世忠則是以政務次長與運動部發言人身分成為李洋的左右手，但實際上鄭世忠在接任政務次長後，並未接管被視為最重要也是掌控最多數資源的競技運動，而是負責督導適應運動、國際事務、運動設施以及全民運動等業務，導致一度出現他權力遭到架空的說法。

儘管在外界看來兩人仍是時有互動，但私下其實相敬如「冰」，也成為這次鄭世忠閃電請辭，直屬長官李洋卻是看報才知道的詭異狀況發生。

李洋從擔任運動部部長至今，依舊維持他多做事、少說話風格，不過這位原本應該是「最了解運動的部長」，在人和問題以及運動必須參雜政治的情況下，每每站上質詢台卻是顯得手足無措，而在鄭世忠閃辭後，要如何找到合適的頂替人選，也將會成為李洋當前的最大難題。

運動 運動部 李洋 體育 鄭世忠

延伸閱讀

鄭世忠請辭事前看不出跡象 葉元之惋惜李洋在運動部使不上力

運動部次長鄭世忠請辭 卓榮泰祝福：感謝強化台灣體育量能

運動部次長鄭世忠請辭　將回學校持續發揮專長

李洋找錯對象！運動部預算卡關 賴士葆：卓榮泰扣著不給

相關新聞

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

生涯第3度打進拳擊亞錦賽決賽，我國「拳擊女王」陳念琴今天和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）爭奪女子65公斤級金牌，她克服第一回合落下風劣勢，最終以4：1逆轉勝，勇奪生涯第2面亞錦賽金牌。

拳擊／黃筱雯亞錦賽鍍銀 教練：名古屋亞運仍信心滿滿

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在蒙古烏蘭巴托拳擊亞錦賽54公斤級決賽，以0比5敗給印度好手普里蒂；教練劉宗泰表示，雖然這場...

鄭世忠請辭事前看不出跡象 葉元之惋惜李洋在運動部使不上力

運動部政務次長鄭世忠昨天晚間傳出請辭消息後，今天中午獲得行政院證實，不過人在立法院接受質詢的運動部部長李洋卻是早上才得知消息，讓國民黨立委葉元之直言，李洋感覺在運動部使不上力，讓他感到可惜。

田徑公開賽喊卡 立委批卓揆不放行預算

中華民國田徑協會八日宣布，停辦二○二六台灣田徑公開賽，劍指立法院總預算沒過，被迫取消賽事。國民黨立委反擊稱，立法院通過的新興計畫七一八億元中，就包含田協要申請的預算項目，是行政院長卓榮泰不放行，犧牲體育賽事來做政治操作。

觀察站／「雙金部長」李洋上任7個月 還在狀況外

運動部在昨天成立滿七個月，兩屆奧運羽球男雙金牌好手李洋頂著光環空降，成為史上首位運動部部長，也是最年輕部長，外界一度期待他能帶給沉痾多時的體育圈全新氣象，不過截至目前為止，李洋的「政壇之路」卻讓人覺得是格格不入。

彰縣爭取運動館興建補助 李洋：有發函都會評估

運動部長李洋日前出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美有關地方體育設施經費爭取文件引發討論。李洋昨表示，當下確實有向王惠美表達預算沒有通過、難以補助，但也詢問王惠美是否有正式發函，如果有的話，運動部都會入案評估。彰化縣府昨不回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。