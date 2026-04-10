觀察站／「雙金部長」李洋上任7個月 還在狀況外

運動部在昨天成立滿七個月，兩屆奧運羽球男雙金牌好手李洋頂著光環空降，成為史上首位運動部部長，也是最年輕部長，外界一度期待他能帶給沉痾多時的體育圈全新氣象，不過截至目前為止，李洋的「政壇之路」卻讓人覺得是格格不入。

運動部在去年九月掛牌前，首任部長的競爭就在檯面下暗潮洶湧地進行著，其中末代體育署署長鄭世忠，憑藉著多年的體育行政資歷，以及上任後我國在國際運動會的亮眼成績，加上為運動部籌備成立的功勞，讓他一度被視為是首任部長的不二人選。

不過在賴清德總統與行政院長卓榮泰的屬意下，由兩屆奧運金牌得主李洋空降扛起運動部大旗，剛卸下現役運動員身分的他，也被公認是史上最了解運動員的運動部會首長。

至於鄭世忠則是以政務次長與運動部發言人身分成為李洋的左右手，但實際上鄭世忠在接任政務次長後，並未接管被視為最重要也是掌控最多數資源的競技運動，而是負責督導適應運動、國際事務、運動設施以及全民運動等業務，導致一度出現他權力遭到架空的說法。

儘管在外界看來兩人仍是時有互動，但私下其實相敬如「冰」，也成為這次鄭世忠閃電請辭，直屬長官李洋卻是看報才知道的詭異狀況發生。

李洋從擔任運動部部長至今，依舊維持他多做事、少說話風格，不過這位原本應該是「最了解運動的部長」，在人和問題以及運動必須參雜政治的情況下，每每站上質詢台卻是顯得手足無措，而在鄭世忠閃辭後，要如何找到合適的頂替人選，也將會成為李洋當前的最大難題。