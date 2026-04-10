彰縣爭取運動館興建補助 李洋：有發函都會評估

運動部長李洋日前出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美有關地方體育設施經費爭取文件引發討論。李洋昨表示，當下確實有向王惠美表達預算沒有通過、難以補助，但也詢問王惠美是否有正式發函，如果有的話，運動部都會入案評估。彰化縣府昨不回應。

王惠美七日遞交的建議書內容為溪湖、田中、北斗等鄉鎮運動館，以及田中高中、員林國中與彰德國中運動館興建工程計畫，總共六案、十八點七億元，申請中央補助八點四億元。

國民黨立委賴士葆說，立法院三讀通過新興計畫預算七一八億元，包括運動部不少新興計畫，是行政院長卓榮泰扣著不給，「李洋找錯對象」。

「別學壞，別變成民進黨的形狀。」台北市議員鍾沛君在臉書喊話，為李洋不值，高度懷疑不是其本意，這套「總預算沒過」說辭，很可能是閣員被要求的教戰守則。興建運動中心，推廣國民體育就是本職之一，難道也要荒廢嗎？

李洋表示，中央跟地方當然都希望能夠建置更多供民眾使用的場館。今年只能動支去年體育署的預算，運動部在無法超支的部分，確實很難給予地方政府補助。

談到上任七個月來，被批評沒有拿出太多實績，甚至因為不時「震怒」遭到網友戲稱是「震怒部長」。李洋表示，自己也覺得滿特別的，但希望還是建立一個比較制度化的事情。過去在補助費用有些許浮編的狀況，這七個月也減少支出約三億元的預算，希望幫納稅人把關好每一分錢。