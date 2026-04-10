副手閃辭看報導才知 李洋備詢挨轟
運動部部長李洋昨天上任滿七個月，卻在前往立法院教育及文化委員會進行專題報告時，因為剛升級為世界田徑總會Ｂ級賽事的台灣國際田徑公開賽停辦，以及副手、運動部政務次長鄭世忠閃辭卻不知情一事，遭到立委猛烈轟炸；據了解，鄭世忠疑似因為部內人和、職權問題，自認已經完成階段性任務，決定重返校園。
李洋在去年九月九日運動部掛牌成立後，成為首位部長，不過上任短短七個月面臨不少風波，近期又因為中華女足隊十八位球員連署換帥、亞帕運游泳選手林育夙指控遭中華帕拉林匹克總會打壓，多次親上火線回應；而在前往立法院備詢前夕，又接連傳出台灣國際田徑公開賽因為經費卡關停辦，以及鄭世忠閃電請辭狀況。
鄭世忠表示，由於已經完成階段性任務，因此主動請辭政務次長職務，將歸建國立體育大學，回到校園持續從事教學、運科研究和體育運動專業人才育成工作。即日起請假，同時希望請辭於五月一日生效。
然而對於副手請辭，李洋卻是昨天早上看到媒體報導才得知。李洋坦言，「剛剛才得知這項訊息」，但相關狀況仍須等待行政院發布人事調動後再說明。
李洋還說，前天與鄭世忠碰面確實未察覺有請辭跡象，在鄭世忠請辭獲得行政院批准後，負責業務將會由兩位次長洪志昌、黃啟煌協調分工，確保各項業務運作順遂、銜接無虞。
立委葉元之則對於李洋人事遭到架空以及對運動部仍使不上力、無法掌控所有事情感到惋惜。葉元之直言，鄭世忠是運動部次長，李洋是他的直屬長官，鄭世忠應該要先跟李洋口頭辭職，並遞出書面辭呈，挽留不住才往行政院送，「但顯然他辭職沒有告訴你，你的人事有點被架空。」
李洋則說，政務次長的任用權確實是在行政院，會在立法院行程後與鄭世忠了解請辭相關規畫，以及後續業務交接狀況。
行政院發言人李慧芝指出，鄭次長已說明請辭是因為長期有學術志業與生涯規畫，行政院長卓榮泰祝福鄭的生涯規畫，也感謝其在體育署跟運動部三年來竭盡所能提升體育量能。
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