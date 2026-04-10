聽新聞
0:00 / 0:00

副手閃辭看報導才知 李洋備詢挨轟

聯合報／ 記者劉肇育黃婉婷／台北報導
運動部政務次長鄭世忠閃辭，然而運動部長李洋9日在立院備詢時坦言是早上看到媒體報導才得知鄭世忠請辭的訊息。記者林伯東／攝影
運動部政務次長鄭世忠閃辭，然而運動部長李洋9日在立院備詢時坦言是早上看到媒體報導才得知鄭世忠請辭的訊息。記者林伯東／攝影

運動部部長李洋昨天上任滿七個月，卻在前往立法院教育及文化委員會進行專題報告時，因為剛升級為世界田徑總會Ｂ級賽事的台灣國際田徑公開賽停辦，以及副手、運動部政務次長鄭世忠閃辭卻不知情一事，遭到立委猛烈轟炸；據了解，鄭世忠疑似因為部內人和、職權問題，自認已經完成階段性任務，決定重返校園。

李洋在去年九月九日運動部掛牌成立後，成為首位部長，不過上任短短七個月面臨不少風波，近期又因為中華女足隊十八位球員連署換帥、亞帕運游泳選手林育夙指控遭中華帕拉林匹克總會打壓，多次親上火線回應；而在前往立法院備詢前夕，又接連傳出台灣國際田徑公開賽因為經費卡關停辦，以及鄭世忠閃電請辭狀況。

鄭世忠表示，由於已經完成階段性任務，因此主動請辭政務次長職務，將歸建國立體育大學，回到校園持續從事教學、運科研究和體育運動專業人才育成工作。即日起請假，同時希望請辭於五月一日生效。

然而對於副手請辭，李洋卻是昨天早上看到媒體報導才得知。李洋坦言，「剛剛才得知這項訊息」，但相關狀況仍須等待行政院發布人事調動後再說明。

李洋還說，前天與鄭世忠碰面確實未察覺有請辭跡象，在鄭世忠請辭獲得行政院批准後，負責業務將會由兩位次長洪志昌、黃啟煌協調分工，確保各項業務運作順遂、銜接無虞。

立委葉元之則對於李洋人事遭到架空以及對運動部仍使不上力、無法掌控所有事情感到惋惜。葉元之直言，鄭世忠是運動部次長，李洋是他的直屬長官，鄭世忠應該要先跟李洋口頭辭職，並遞出書面辭呈，挽留不住才往行政院送，「但顯然他辭職沒有告訴你，你的人事有點被架空。」

李洋則說，政務次長的任用權確實是在行政院，會在立法院行程後與鄭世忠了解請辭相關規畫，以及後續業務交接狀況。

行政院發言人李慧芝指出，鄭次長已說明請辭是因為長期有學術志業與生涯規畫，行政院長卓榮泰祝福鄭的生涯規畫，也感謝其在體育署跟運動部三年來竭盡所能提升體育量能。

立法院 體育署 立委 李洋 鄭世忠 運動部 田徑

延伸閱讀

田徑／與田協密切溝通 運動部稱將努力爭取復辦台灣公開賽

鄭世忠請辭事前看不出跡象 葉元之惋惜李洋在運動部使不上力

運動部次長鄭世忠請辭　將回學校持續發揮專長

李洋找錯對象！運動部預算卡關 賴士葆：卓榮泰扣著不給

相關新聞

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

生涯第3度打進拳擊亞錦賽決賽，我國「拳擊女王」陳念琴今天和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）爭奪女子65公斤級金牌，她克服第一回合落下風劣勢，最終以4：1逆轉勝，勇奪生涯第2面亞錦賽金牌。

拳擊／黃筱雯亞錦賽鍍銀 教練：名古屋亞運仍信心滿滿

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在蒙古烏蘭巴托拳擊亞錦賽54公斤級決賽，以0比5敗給印度好手普里蒂；教練劉宗泰表示，雖然這場...

鄭世忠請辭事前看不出跡象 葉元之惋惜李洋在運動部使不上力

運動部政務次長鄭世忠昨天晚間傳出請辭消息後，今天中午獲得行政院證實，不過人在立法院接受質詢的運動部部長李洋卻是早上才得知消息，讓國民黨立委葉元之直言，李洋感覺在運動部使不上力，讓他感到可惜。

田徑公開賽喊卡 立委批卓揆不放行預算

中華民國田徑協會八日宣布，停辦二○二六台灣田徑公開賽，劍指立法院總預算沒過，被迫取消賽事。國民黨立委反擊稱，立法院通過的新興計畫七一八億元中，就包含田協要申請的預算項目，是行政院長卓榮泰不放行，犧牲體育賽事來做政治操作。

觀察站／「雙金部長」李洋上任7個月 還在狀況外

運動部在昨天成立滿七個月，兩屆奧運羽球男雙金牌好手李洋頂著光環空降，成為史上首位運動部部長，也是最年輕部長，外界一度期待他能帶給沉痾多時的體育圈全新氣象，不過截至目前為止，李洋的「政壇之路」卻讓人覺得是格格不入。

彰縣爭取運動館興建補助 李洋：有發函都會評估

運動部長李洋日前出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美有關地方體育設施經費爭取文件引發討論。李洋昨表示，當下確實有向王惠美表達預算沒有通過、難以補助，但也詢問王惠美是否有正式發函，如果有的話，運動部都會入案評估。彰化縣府昨不回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。