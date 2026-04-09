舉重／陳玟卉全大運雙破全國摘金 放眼亞錦賽

台灣兩屆奧運舉重國手陳玟卉今天在全大運女子69公斤級，以抓舉108公斤、挺舉130公斤及總和238公斤奪金，其中抓舉、總和刷新全國紀錄，接下來將放眼5月亞錦賽。

115年全國大專院校運動會，陳玟卉今天在女子69公斤級亮相，在率先登場的抓舉項目展現絕佳狀態，不僅開把就順利舉起破全國紀錄的102公斤，接著陸續挑戰105公斤、108公斤也成功，等於3把改寫紀錄。

至於在挺舉項目，陳玟卉開把選擇130公斤成功，第2把則尋求打破全國紀錄的135公斤，雖然挑戰失敗，不過陳玟卉自認狀態沒問題，因此第3把再增加至137公斤，可惜舉起後下台被改判失敗，無緣刷新全國紀錄。

陳玟卉賽後接受媒體採訪時表示，對抓舉成績很滿意，只是挺舉可能稍微差了一點，在細節上沒有處理好，尤其抓舉繳出突破性表現後，一度情緒高漲，導致影響後續調整節奏，「抓舉完的亢奮感有點拉不回來，反而在挺舉時沒有辦法馬上把狀態重新整理好」。

國際舉重總會（IWF）在2025年6月全面調整量級，而陳玟卉固定在69公斤級，她自評適應得還不錯，接下來將持續加強基礎力量，期望帶動整體成績，同時放眼5月在印度舉辦的亞洲舉重錦標賽，並全力衝刺名古屋亞運。