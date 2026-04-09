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拳擊／亞運前亞錦賽奪金 陳念琴繼續提身自我

聯合報／ 記者曾思儒／台北—烏蘭巴托電話採訪
陳念琴奪下今年亞錦賽女子65公斤級金牌。圖／中華拳擊協會提供
陳念琴奪下今年亞錦賽女子65公斤級金牌。圖／中華拳擊協會提供

我國「拳擊女王」陳念琴今天在亞錦賽女子65公斤決賽和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）對決，陳念琴第一回合雖落下風，但調整後第二、三回合打出優勢，最終以4：1逆轉勝，勇奪生涯第2面亞錦賽金牌，為今年名古屋亞運注入強心針。

陳念琴2022年奪下個人亞錦賽首金，當時是在70公斤級，今年挑戰名古屋亞運有設置的65公斤登頂，意義又不同。

陳念琴教練柯文明提到，今天決賽整體節奏掌握得不錯，「前面雖然有些落後，但選手在中後段有把攻防轉換做出來，尤其在關鍵回合的企圖心和執行力都有展現出來，才能完成逆轉。」

名古屋亞運有可能遭遇這次亞錦賽的對手，柯文明也說，亞錦賽選手確實具有亞運等級的實力，可以當作備戰的重要參考對象，不過還是要回到自身，「把每一場比賽當作訓練的延續，持續把細節做好，讓整體穩定性再提升，這才是備戰亞運最重要的方向。」

中華拳擊隊今年亞錦賽共進帳4面獎牌，全部是女將打下，包括陳念琴的65公斤級金牌，黃筱雯在女子54公斤級鍍銀，以及女子51公斤級郭怡萱和女子60公斤級林郁婷的銅牌。

金牌 名古屋 北韓

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