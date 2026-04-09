姚連地當選射箭協會新任理事長 盼精進騎馬射箭技藝

中華民國射箭協會今（9）日於台北凱撒大飯店舉行第14屆第1次會員大會，並完成理事長、理事及監事改選。在全體會員熱情參與與見證下，大會圓滿落幕，由亞昕國際開發股份有限公司總裁姚連地以高票當選新任理事長。

本次會員大會由副理事長邱炳坤代理主持，並轉達理事長林鴻道對全體會員及理監事團隊的誠摯感謝，感謝大家長期以來的支持與建言，使協會各項會務得以順利推動；同時也向辛勤付出的會務同仁表達由衷謝意。

新任理事長姚連地表示，自己已學會騎馬，未來希望向大家學習射箭技巧，期盼能結合兩者、精進騎馬射箭技藝，達到文武兼備之境，幽默發言引來現場笑聲不斷。他並於會中宣布，邀請新任理事當選人王俊傑擔任副理事長，期望未來攜手合作，持續推動會務發展，帶領射箭運動邁向更為輝煌的里程碑。

中華民國射箭協會第14屆理事當選名單如下：廖健男、林詩嘉、雷千瑩、郭振維、邱柏翰、陳怡瑄、潘宇平（以上為運動選手理事）；邱炳坤、王俊傑、王宏文、吳聰義、陳詩園、周希澤（以上為個人會員理事）；李俊賢、劉展明、龔書群、徐梓益、賴文郎、田楊橋、陳文忠（以上為團體會員理事）。監事當選名單則為：曾震仁、黃思維、楊鈞芪、劉亭君、王正邦、張富鈞及田劉從國。