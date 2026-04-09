拳擊／黃筱雯亞錦賽鍍銀 教練：名古屋亞運仍信心滿滿

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在蒙古烏蘭巴托拳擊亞錦賽54公斤級決賽，以0比5敗給印度好手普里蒂；教練劉宗泰表示，雖然這場比賽落敗，但對名古屋亞運還是很有信心。

黃筱雯今天在拳擊亞錦賽54公斤決賽，對上印度好手普里蒂（Preeti Preeti），雙方在去年世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）年終賽4強就交手過，當時黃筱雯落敗，

今天2人再度對壘，前2回合結束，黃筱雯以0比3陷入絕對落後，第3回合雖然極力反撲，但無奈還是不得裁判青睞最終落敗。

教練劉宗泰在接受中央社訪問時表示，去年2人在年終賽就有交手過，當時筱雯手上有傷，所以沒辦法全力打，今天再度交手，「我覺得筱雯發揮得不錯，只可惜首回合裁判的印象分數太重。」

劉宗泰提到，筱雯不是一個力量型的選手，「所以我們都是以打點為主，但首回合被對手打到一次重拳，所以裁判的印象分數就很重，其實後2回合我們打點的策略很清楚，也都有順利打中對手，但裁判就是不喜歡。」

劉宗泰提到，由於今年有亞運，所以這次亞錦賽各國都是派一軍出來參賽，「不論輸贏都是很好的經驗學習，至少可以知道回來之後還要加強哪些部分，重點還是亞運要奪牌。」

劉宗泰強調，「接下來我們可能會先去日、韓移訓，畢竟在國內的左撇子選手不多，還是要靠外國選手來幫忙累積經驗，預計6、7月會再去歐洲移訓，主要還是不要讓對手看到我們太多打法。」