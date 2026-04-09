拳擊／陳念琴亞錦賽65公斤級摘金正是亞運量級 備戰名古屋更有信心

台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在拳擊亞錦賽女子決賽以4比1擊敗北韓的黃孝順，拿下這個量級的首面金牌。陳念琴表示，最後回合有照自己的策略去打，很開心有奏效。

亞洲拳擊錦標賽今年在蒙古烏蘭巴托舉行，陳念琴一路闖關，今天決賽對上北韓的黃孝順（Hwang HyoSun，音譯），前2回合結束，雙方戰成平手，最終回合陳念琴靠著出色的出拳戰術，拿下最後勝利。

教練柯文明告訴中央社記者，65公斤級是亞運量級，「所以這面金牌對念琴來說，肯定是意義非常重大，對她而言，信心層面上也會有很大幫助。」

陳念琴在2022年的亞錦賽，曾拿下女子70公斤級金牌，不過這個量級並沒有在今年名古屋亞運的項目中，因此這個65公斤級的亞錦賽金牌，確實貨真價實，也是她生涯在此量級的首面亞錦賽金牌。

柯文明透露，其實陳念琴在前一場對戰印度好手鮑羅（Ankushita Boro）的比賽首回合就扭傷右腳，今天這場比賽靠著防護員凃思危的包紮，才能繼續上場，讓她可以好好發揮。

今天這場冠軍戰，首回合陳念琴被裁判扣分，不過第2回合打完，雙方戰成平手，第3回合陳念琴靠著出色的進攻策略及出拳技巧，成功獲得裁判青睞拿下勝利。

柯文明提到，首回合就是對手近身攻擊比較多，這好像也是北韓選手的一貫策略，「所以第2回合開始，我們就是把距離拉開，盡量用防守反擊的策略去對付對手，看起來是滿有效果的。」

柯文明強調，這場亞錦賽基本上就是名古屋亞運的前哨戰，比較可惜的是沒有遇到中國選手，不過也可以看出陳念琴的穩定性比較好，才有機會拿下這場勝利，「接下來會再看看如何安排後續賽程，我們也想藏一下，不要讓對手看出太多打法。」

●台灣女子拳擊好手陳念琴，今天在拳擊亞洲錦標賽65公斤級擊敗北韓勁敵黃孝順（音譯）摘金；賽後陳念琴提到，「在2個不同量級摘金，對我來說是很大的肯定，當然希望亞運可以繼續發揮」。

台灣女子拳擊好手陳念琴，今天在蒙古烏蘭巴托拳擊亞洲錦標賽決賽，和北韓勁敵黃孝順（Hwang HyoSun，音譯）鏖戰至第3回合結束，才以4比1的積分擊敗對手摘金，拿下她在這個亞運量級的金牌。

陳念琴在接受中央社記者訪問時表示，「這2個不同量級的金牌對我來說意義很重大，畢竟這是亞運量級，對我來說當然信心會增加很多。」陳念琴在2022年拿下過亞錦賽女子70公斤級金牌，不過今年這個65公斤級是亞運項目。

陳念琴提到，主要就是心態保持正確，相信自己的團隊，雖然前一場比賽就扭傷腳踝，但幸好在防護員的幫助下，還是可以繼續參賽，「其實到出賽前一刻，我都還在跟防護員討論要怎麼包紮才不會影響到比賽。」

陳念琴提到，早上起床之後還有再看一下對手的影片，「發現對手就是一個很會近身攻擊的選手，首回合有點吃到悶虧，所以後2回合我就按照教練的戰術和指示，去做好場上該做的事情，很開心有好的結果。」

陳念琴強調，第3回合對手又試著一直要抓近身攻擊，「教練有給我很好的建議和戰術，所以我就盡量去執行，可能我的經驗比較好一點，所以後續的發展就如同我們所預期的那樣。」