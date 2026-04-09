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羽球／驚！清晨盃選手OHCA 大會緊急救治救回一命

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
清晨盃昨天出現選手OHCA驚魂。圖／全民羽協提供
清晨盃昨天出現選手OHCA驚魂。圖／全民羽協提供

全球最大規模羽球業餘賽事「第54屆世界清晨盃羽球錦標賽」昨天點燃戰火，賽事期間一名選手賽後於休息區因身體不適倒地，且呈現心肺功能停止（OHCA）跡象，所幸經心肺復甦術（CPR）及AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊後，患者恢復自主呼吸，救護人員抵達前已恢復初步生命徵象。

清晨盃主辦單位表示，該名男選手年約50多歲，賽後於休息區因身體不適倒地，被一旁新北市政府消防局緊急救護科邱姓股長發現後，迅速評估生命徵象，患者呈現OHCA，立即實施心肺復甦術（CPR），並通報賽會醫療防護體系攜帶AED到場，經電擊1次後患者恢復自主呼吸，救護人員抵達前已恢復初步生命徵象，並由台北市政府消防局救護車送往台北市國泰醫院。

本案透過實施高品質且持續不間斷CPR及迅速啟動AED電擊，經消防員及北市大防護人員即時介入，迅速啟動急救應變處置。大會表示，該名患者於OHCA案件的成功救治有賴於「緊急醫療救護鏈」的完整運作，包含現場即時通報、及時施作CPR、救護人員專業處置及醫院後端醫療照護。

作為歷史悠久且參賽人數眾多的指標性賽事，清晨盃主辦單位長期將「賽事安全」納入核心規劃，針對此次突發狀況之處置，主辦單位表示，賽會已建立一套標準化應變流程，包括和台北市立大學深度合作，於各區域配置具備EMT-1的運動防護人員，本次事件中，現場值勤之北市大防護人員向苡蓁、曾凱崴、及李欣蓉展現高度專業，成功落實第一線評估與救護行動。

賽會急救設施完善，場館各樓層均設有AED設備，確保防護人員能在最短時間內取得器材進行處置，成為本次搶救成功的關鍵；透過規劃完善的緊急救護動線，確保現場處置與外部救護系統能高效銜接，爭取救援時效，也是即時救援關鍵。

清晨盃主辦單位強調，舉辦比賽的初衷是推廣全民運動，選手的健康與安全是主辦單位最重要的責任，這次的突發狀況，驗證了賽會醫療應變機制的實效性，「我們深切感謝第一時間投入搶救的熱心民眾及防護團隊，也對救護團隊的專業銜接表示敬意。」

主辦單位也藉此提醒參賽選手，運動時應隨時留意個人身體狀況，未來清晨盃將持續優化防護體系，致力於提供全球羽球愛好者一個高品質且安全的運動平台。

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