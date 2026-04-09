羽球亞錦賽／地主對手退賽 周天成闖8強

今年亞洲羽球錦標賽在寧波開戰，名列男單第4種子的我國「一哥」周天成，今天因中國對手陸光祖退賽，兵不血刃晉級8強，也成男單8強僅存的台將希望。

周天成和上月全英公開賽奪冠的「左手重砲」林俊易今年亞錦賽都排上男單種子，但林俊易賽前練球不慎拉傷，還沒開打就退出賽程。小天和戚又仁順利闖頭關，今天戚又仁對印度謝提（Ayush Shetty）以16：21、12：21敗陣，小天則因陸光祖退賽直接晉級，成台將單打唯一希望。

全英公開賽打下我國史上首面混雙金牌的葉宏蔚／詹又蓁，今天碰到日本名將渡邊勇大和田口真彩的新組合，首局一路拉鋸，雙方15度戰平，寶島組合雖將比數19：19追平，但關鍵時刻遭對手連拿2分，以21：19先下一城；第二局寶島組合2個局點都沒把握，讓日本組合以24：22逆轉晉級。

葉宏蔚／詹又蓁雖落馬，不過今天率先出賽的另一組混雙許尹鏸／陳政寬以10：21、21：15、21：16逆轉列第8種子的馬來西亞組合賴潔敏／吳塤閥，率先搶進8強；楊博軒／胡綾芳也以15：21、21：15、24：22逆轉地主張馳／程星，明天就要和渡邊勇大／田口真彩搶4強門票。