拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

生涯第3度打進拳擊亞錦賽決賽，我國「拳擊女王」陳念琴今天和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）爭奪女子65公斤級金牌，她克服第一回合落下風劣勢，最終以4：1逆轉勝，勇奪生涯第2面亞錦賽金牌。

這是陳念琴生涯第三度打進亞錦賽決賽，2019年她在曼谷亞錦賽首度闖決賽「銀恨」，2022年約旦安曼亞錦賽嚐到金牌滋味，今年以頭號種子身份一路挺進，4強賽還遭遇打到第二回合「跳電」意外，恢復電力後由裁判直接宣判，最終陳念琴擊敗印度女將博羅（Ankushita Boro），成為今年第2位打進決賽的台將。

今天在女子54公斤級的黃筱雯後上陣，陳念琴第一回合落下風，5位裁判都將10分判給黃孝順，不過第二回合陳念琴獲得所有評審青睞，打完兩位女將得分完全相同；第三回合陳念琴也延續狀態，最終以4：1擊敗黃孝順，為中華隊帶回本屆唯一金牌。

確定奪勝剎那，陳念琴大吼慶祝，最後更跪在擂台上感謝這趟蒙古旅程有完美結尾。

總計中華隊今年拳擊亞錦賽共收穫1金1銀2銅，分別是陳念琴女子65公斤摘金、黃筱雯女子54公斤級鍍銀，以及女子51公斤級郭怡萱和女子60公斤級林郁婷的銅牌。