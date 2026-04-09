拳擊／林郁婷時隔19個月再奪牌 教練讚突破放眼9月亞運

「台灣女兒」林郁婷自巴黎奧運拳擊金牌後，相隔19個月再度參加國際賽並奪下銅牌，教練曾自強盛讚為「突破性」進展，接下來將瞄準於今年稍晚在日本舉行的亞運奪冠。

林郁婷在2024年巴黎奧運摘下女子拳擊57公斤級金牌，這次在亞錦賽女子60公斤級連過2關闖進4強，最終敗給北韓的元恩景（Won Un Gyong）。

教練曾自強受訪時告訴法新社，林郁婷這次復出在新量級奪牌是一次「重大突破」，目標今年稍晚在日本再添一面亞運金牌，延續2023年杭州奪金氣勢。

曾自強透過電話在舉辦亞錦賽的蒙古烏蘭巴托（Ulaanbaatar）受訪表示，「更換量級本來就是一大挑戰，面對新的對手是很好的自我磨練方式」。

「這確實是很難得的機會，因為這個量級我們從未遇過這些對手。」他直呼「這是一大突破」。

曾自強說：「這是全新的量級，她長時間未曾在這樣的大型舞台上出賽。」

「當然，性別檢測也是一項挑戰，現在我們跨越這個門檻，將全力備戰亞運。」

林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）於2024巴黎奧運期間被捲入性別爭議。

國際拳擊總會（IBA）曾以未通過資格檢測為由，取消兩人參加2023年世界錦標賽的資格。

然而，國際奧林匹克委員會（IOC）允許兩人參加巴黎奧運，並稱她們是「國際拳擊總會突然且專斷決定」下的受害者。兩人後來分別在女子57公斤級、66公斤級摘金。

世界拳擊聯盟後來推出新規範，要求參加女子組賽事的選手進行一次性的基因檢測。

2025年時，林郁婷即便相關檢測報告都已經繳交，卻未能獲得世界拳擊聯盟回應而錯過當年9月舉行的世錦賽。

台灣為林郁婷組成醫療團隊，並由中華拳協為窗口，從去年8月開始提出醫療數據進行申訴，今年3月終於獲准參加亞錦賽。

曾自強表示，這是一段漫長的過程。他說：「我們為釐清性別檢測規範，與世界拳擊聯盟和國際奧會溝通協調，花了很多時間。」

「好不容易確認能夠比賽時，（距離賽會開始）僅剩不到兩週。我們有所準備，但整體狀況並不完美。」

曾自強補充，林郁婷下一站將在6月於中國貴陽參加WB盃（World Boxing Cup），之後轉往南韓集訓，全力備戰9月亞運。