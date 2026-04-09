快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

拳擊／林郁婷時隔19個月再奪牌 教練讚突破放眼9月亞運

中央社／ 台北9日綜合外電報導
林郁婷（左）、教練曾自強（右）。 聯合報系資料照
林郁婷（左）、教練曾自強（右）。 聯合報系資料照

「台灣女兒」林郁婷自巴黎奧運拳擊金牌後，相隔19個月再度參加國際賽並奪下銅牌，教練曾自強盛讚為「突破性」進展，接下來將瞄準於今年稍晚在日本舉行的亞運奪冠。

林郁婷在2024年巴黎奧運摘下女子拳擊57公斤級金牌，這次在亞錦賽女子60公斤級連過2關闖進4強，最終敗給北韓的元恩景（Won Un Gyong）。

教練曾自強受訪時告訴法新社，林郁婷這次復出在新量級奪牌是一次「重大突破」，目標今年稍晚在日本再添一面亞運金牌，延續2023年杭州奪金氣勢。

曾自強透過電話在舉辦亞錦賽的蒙古烏蘭巴托（Ulaanbaatar）受訪表示，「更換量級本來就是一大挑戰，面對新的對手是很好的自我磨練方式」。

「這確實是很難得的機會，因為這個量級我們從未遇過這些對手。」他直呼「這是一大突破」。

曾自強說：「這是全新的量級，她長時間未曾在這樣的大型舞台上出賽。」

「當然，性別檢測也是一項挑戰，現在我們跨越這個門檻，將全力備戰亞運。」

林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）於2024巴黎奧運期間被捲入性別爭議。

國際拳擊總會（IBA）曾以未通過資格檢測為由，取消兩人參加2023年世界錦標賽的資格。

然而，國際奧林匹克委員會（IOC）允許兩人參加巴黎奧運，並稱她們是「國際拳擊總會突然且專斷決定」下的受害者。兩人後來分別在女子57公斤級、66公斤級摘金。

世界拳擊聯盟後來推出新規範，要求參加女子組賽事的選手進行一次性的基因檢測。

2025年時，林郁婷即便相關檢測報告都已經繳交，卻未能獲得世界拳擊聯盟回應而錯過當年9月舉行的世錦賽。

台灣為林郁婷組成醫療團隊，並由中華拳協為窗口，從去年8月開始提出醫療數據進行申訴，今年3月終於獲准參加亞錦賽。

曾自強表示，這是一段漫長的過程。他說：「我們為釐清性別檢測規範，與世界拳擊聯盟和國際奧會溝通協調，花了很多時間。」

「好不容易確認能夠比賽時，（距離賽會開始）僅剩不到兩週。我們有所準備，但整體狀況並不完美。」

曾自強補充，林郁婷下一站將在6月於中國貴陽參加WB盃（World Boxing Cup），之後轉往南韓集訓，全力備戰9月亞運。

日本 南韓 金牌

延伸閱讀

擊劍／備戰亞運！台師大好手李讓首度出征大運會 記者會獲邀出席

拳擊／林郁婷隔19個月復出 首吐心聲「看到擂臺很陌生」

拳擊／林郁婷拳擊亞錦賽奪銅 笑稱達標拿運動部長賀電

射箭／新星許芯慈拚世界盃 被點名值得關注選手

相關新聞

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

生涯第3度打進拳擊亞錦賽決賽，我國「拳擊女王」陳念琴今天和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）爭奪女子65公斤級金牌，她克服第一回合落下風劣勢，最終以4：1逆轉勝，勇奪生涯第2面亞錦賽金牌。

拳擊／不敵印度女將 黃筱雯亞錦賽「銀」恨

2026年拳擊亞錦賽今年在蒙古烏蘭巴托登場，女子54公斤級世界排名高居首位的黃筱雯率先出擊，面對印度普麗蒂（Preeti Preeti），身高176公分的黃筱雯雖有高度優勢，但離生涯亞錦賽首金差了一步，兩次叩關決賽都「銀恨」。

田徑／台灣公開賽因經費喊卡 李洋：將輔導申請基金預算盼順利辦理

台灣國際田徑公開賽在昨天傳出升級為世界田徑總會「銀標籤」賽事的好消息後，卻在傍晚宣布因為立法院總預算一直無法通過賽事喊卡的狀況，運動部部長李洋在今天前往立法院教育及文化委員會進行專案報告前表示，將會積極輔導協會申請基金預算，希望原訂在台灣舉辦的國際賽事都能順利辦理。

婉拒王惠美爭取經費引討論 李洋：希望幫納稅人把關好每一分錢

運動部部長李洋日前在出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美的體育設施經費爭取文件引發討論，李洋在今天於立法受訪時表示，當下確實有向王惠美表達預算確實沒有通過，也詢問她是否有正式發函，如果有，運動部都會入案。

拳擊／林郁婷時隔19個月再奪牌 教練讚突破放眼9月亞運

「台灣女兒」林郁婷自巴黎奧運拳擊金牌後，相隔19個月再度參加國際賽並奪下銅牌，教練曾自強盛讚為「突破性」進展，接下來將瞄...

開創體育外交新局 中華帕總啟動大洋洲長期合作計畫

為深化全球體育外交並深化身障運動合作，中華帕拉林匹克總會於今天在運動部正式與大洋洲帕拉林匹克委員會（OPC）簽署「邁向布里斯本 2032 運動共融之路」合作備忘錄（MOU），這不僅是帕總首度啟動的中長期國際合作案，更將引進國家運動科學中心（運科中心）的AI科技賦能，為台灣與大洋洲開創運動共融外交的新里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。