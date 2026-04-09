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開創體育外交新局 中華帕總啟動大洋洲長期合作計畫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華帕總與大洋洲帕拉林匹克委員會簽署「邁向布里斯本2032運動共融之路」合作備忘錄。圖／中華帕拉林匹克總會提供
中華帕總與大洋洲帕拉林匹克委員會簽署「邁向布里斯本2032運動共融之路」合作備忘錄。圖／中華帕拉林匹克總會提供

為深化全球體育外交並深化身障運動合作，中華帕拉林匹克總會於今天在運動部正式與大洋洲帕拉林匹克委員會（OPC）簽署「邁向布里斯本 2032 運動共融之路」合作備忘錄（MOU），這不僅是帕總首度啟動的中長期國際合作案，更將引進國家運動科學中心（運科中心）的AI科技賦能，為台灣與大洋洲開創運動共融外交的新里程碑。

本次計畫的核心亮點之一，在於解決長期困擾身障運動的選材挑戰，中華帕總將結合運科中心，推動分級資訊普及化，並擬導入AI科技，未來透過科技力量，一般教練與民眾能快速掌握身障運動的選材標準與培訓路徑，大幅降低投入門檻，有效增加國內基層競技運動人口。

此外，台灣也將對接大洋洲優勢項目，優先學習澳洲與紐西蘭在桌球、田徑、游泳及地板滾球的備戰體系，透過移地訓練與雙邊交流，提升我國教練團的執教思維，目標在2032布里斯本帕運精進選手的國際競爭力。

除技術交流外，本計畫更實踐了「制度外交」，中華帕總將與大洋洲帕委會深度合作，分享賽事實務與培訓經驗，協助帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯等三國成立「國家帕拉林匹克委員會（NPC）」，並輔導其取得國際帕委會（IPC）正式會籍。

運動部國際事務司司長許秀玲代表部長李洋出席時表示，總統賴清德成立運動部並設立「適應運動司」，即是為了落實運動平權。此計畫不僅連結友邦，更是將台灣身障運動推向專業化與國際化的具體實踐。

中華帕總會長穆閩珠指出，邀請友邦奧會領導人參與，旨在建立跨區域合作平台，「讓我們在大洋洲擁有更多朋友。」帛琉大使歐儒侃與馬紹爾大使卡蒂爾也一致肯定，這項合作體現了「不遺漏任何人」的精神，讓台灣成熟的適應運動經驗在太平洋島國落地生根。

澳洲 運動 體育

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