聽新聞
0:00 / 0:00
拳擊／不敵印度女將 黃筱雯亞錦賽「銀」恨
2026年拳擊亞錦賽今年在蒙古烏蘭巴托登場，女子54公斤級世界排名高居首位的黃筱雯率先出擊，面對印度普麗蒂（Preeti Preeti），身高176公分的黃筱雯雖有高度優勢，但離生涯亞錦賽首金差了一步，兩次叩關決賽都「銀恨」。
今年亞錦賽我國共派出11名選手與會，其中4名女將打進4強，女子51公斤級郭怡萱和女子60公斤級的「金牌拳后」林郁婷止步4強奪銅，女子54公斤級的黃筱雯和女子65公斤級的陳念琴雙雙勇闖決賽。
去年9月世錦賽勇奪個人第3面世錦賽金牌的黃筱雯，過去亞錦賽也有1銀2銅成績；今天她率先上陣，也是2019年後首度打進亞錦賽決賽。
面對印度普麗蒂的第一回合雙方勢均力敵，黃筱雯在5位裁判中獲得2位10分優勢；後兩回合普麗蒂獲得一面倒分數，最終以5：0擊敗黃筱雯，成為新科亞錦賽金牌。
稍後將上陣的陳念琴對決北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯），挑戰2022年約旦安曼亞錦賽後再一面亞錦賽金牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。