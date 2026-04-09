拳擊／不敵印度女將 黃筱雯亞錦賽「銀」恨

2026年拳擊亞錦賽今年在蒙古烏蘭巴托登場，女子54公斤級世界排名高居首位的黃筱雯率先出擊，面對印度普麗蒂（Preeti Preeti），身高176公分的黃筱雯雖有高度優勢，但離生涯亞錦賽首金差了一步，兩次叩關決賽都「銀恨」。

今年亞錦賽我國共派出11名選手與會，其中4名女將打進4強，女子51公斤級郭怡萱和女子60公斤級的「金牌拳后」林郁婷止步4強奪銅，女子54公斤級的黃筱雯和女子65公斤級的陳念琴雙雙勇闖決賽。

去年9月世錦賽勇奪個人第3面世錦賽金牌的黃筱雯，過去亞錦賽也有1銀2銅成績；今天她率先上陣，也是2019年後首度打進亞錦賽決賽。

面對印度普麗蒂的第一回合雙方勢均力敵，黃筱雯在5位裁判中獲得2位10分優勢；後兩回合普麗蒂獲得一面倒分數，最終以5：0擊敗黃筱雯，成為新科亞錦賽金牌。

稍後將上陣的陳念琴對決北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯），挑戰2022年約旦安曼亞錦賽後再一面亞錦賽金牌。

黃筱雯(左)亞錦賽「銀」恨。 中華拳協提供