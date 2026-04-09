鄭世忠請辭事前看不出跡象 葉元之惋惜李洋在運動部使不上力

運動部政務次長鄭世忠昨天晚間傳出請辭消息後，今天中午獲得行政院證實，不過人在立法院接受質詢的運動部部長李洋卻是早上才得知消息，讓國民黨立委葉元之直言，李洋感覺在運動部使不上力，讓他感到可惜。

對於鄭世忠今天請辭獲准，葉元之在立法院教育及文化委員會質詢李洋時詢問，事前是否知情，「你們昨天有遇到嗎？有看得出來他要辭職嗎？」李洋回覆：「有遇到，但我看不出來。」

對此，葉元之也表示，鄭世忠是運動部次長，李洋是他的直屬長官，鄭世忠應該要先跟李洋口頭辭職，並遞出書面辭呈，挽留不住才往行政院送，「但顯然他辭職沒有告訴你。你今天都在立法院，結果行政院跳出來證實說，對，鄭世忠有其他規劃要辭職，顯然他的離開跟你沒有任何影響，你的人事有點被架空誒。」

李洋強調，政務次長的任用權確實是在行政院，自己也會在立法院行程後與鄭世忠了解請辭相關規劃，以及後續業務交接狀況，對此，葉元之也說：「您來當運動部部長，金牌選手來當金牌部長，大家都很期待，但鄭世忠這件事情感覺凸顯你在運動部使不上力，沒有辦法掌控所有事情，我覺得蠻可惜。我們希望給你力量，在運動部這塊應該要掌握，實現你的理想。」