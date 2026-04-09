全紅嬋遭網暴…訓練中心已報警 奪金拍檔陳芋汐被指曾在該微信群組

廣東省二沙體育訓練中心9日發出聲明，證實已就奧運跳水金牌得主全紅嬋疑遭受網路暴力一事，正式向公安機關報案，事件迅速引發全大陸高度關注。此前，大陸網路有爆料指，一個名為「水花征服聯盟」的微信群組，長期對全紅嬋及乒乓球名將王楚欽進行惡意語言攻擊，而群組成員中，竟疑似包括全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人，事件被形容為「國家級霸凌」，引發公眾譁然。

據陸媒紅星新聞、新聞晨報流出的截圖及爆料內容，該微信群組的攻擊言論主要針對全紅嬋，其群組規則甚至訂明「禁止人身攻擊（除了全紅嬋）」，並鼓勵成員「可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵」。群組成員為全紅嬋取了近多個極具侮辱性的綽號，如「醛薨蟾」、「胖金蟾」等，又出言痛罵「全山雞、全母豬」等難聽用詞，將其粉絲稱為「全糞」，言辭惡劣。

爆料者指，群組成員的身分背景極具爭議性，據稱除了一般粉絲外，更有多名國家隊運動員，包括與全紅嬋搭檔奪金的陳芋汐、跳水好手陳藝文、昌雅妮、龍道一及楊健等。不僅如此，連中央電視台體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅及部分選手的家屬亦被指牽涉其中。

爆料資訊理出據稱是隊員的進入群組時間線，指龍道一於2022年已在群中，並於次年邀請陳藝文加入，其後陳藝文再邀請昌雅妮，昌雅妮則邀請了陳芋汐。事件曝光後，陳藝文與昌雅妮自行退群、陳芋汐被群主移出。此外，亦有傳聞指陳芋汐曾點讚攻擊全紅嬋的文章。

爆料稱，群組內成員對運動員、記者及裁判的加入均心知肚明，但多年來無人對霸凌言論提出制止。諷刺的是，全紅嬋在公開場合曾多次提及與陳藝文、陳芋汐的深厚情誼。

截至目前，除了廣東省二沙體育訓練中心稱已採取法律行動，陳芋汐、陳藝文等被點名的運動員尚未對此事作出公開回應。