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跳水／全紅嬋遭網暴暴露出畸形「飯圈」文化 官媒指細節令人不寒而慄

中央社／ 台北9日電
曾獲得3面奧運金牌的中國跳水好手全紅嬋，傳出遭到200多人微信群組內的集體霸凌。（圖／截自人物雜雜專訪影片） 賴錦宏
曾獲得3面奧運金牌的中國跳水好手全紅嬋，傳出遭到200多人微信群組內的集體霸凌。（圖／截自人物雜雜專訪影片） 賴錦宏

曾獲得3面奧運金牌的中國跳水好手全紅嬋，傳出遭到200多人微信群組內的集體霸凌。她所屬的體育訓練中心已經報警，中國官媒今天說，網暴細節「令人不寒而慄」，並歸咎於背後畸形的「飯圈」（粉絲團體）文化，指微信群主有可能面臨刑責。

全紅嬋2007年出生，14歲就奪得奧運跳水運動金牌，2024年再得2面奧運金牌，是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱。

但在光環背後，全紅嬋今年3月底在「人物」受訪時，談到體重問題和遭到網暴時哽咽落淚，她還懇求「不要再罵我了」。

網傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，長期針對全紅嬋惡意辱罵，群組成員疑似包含全紅嬋的國家隊隊友、跳水專項記者及裁判等業內人士，但這些資訊未得到官方證實或相關人員澄清。

全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心8日發文表示已報警，並將通過法律途徑堅決追究網暴者責任。中國國家體育總局游泳運動管理中心隨後也發表聲明，稱堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕。

中國最高檢主辦的「檢查日報」今天刊文，引媒體報導稱，全紅嬋遭網暴事件可能涉及一個微信群，其規模達200餘人，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群內長期存在針對全紅嬋的侮辱性外號與人身攻擊言論。

文章說，「這一細節令人不寒而栗」，並指從法律角度來看，不特定關係人組成的微信群具有公共空間屬性，群成員在此類微信群中發布侮辱、誹謗、汙衊或者貶損他人的言論，可能構成名譽權侵權，應承擔法律責任。

文章說，根據中國的法規，網路群主對群成員負有管理職責。若調查證實該微信群的群成員發表不當言論侵犯他人合法權益或公共利益的，群主若未盡管理職責，也應承擔相應侵權責任，若情節嚴重，還可能面臨治安處罰甚至刑事責任。

文章說，這場網暴背後暴露出畸形「飯圈」文化隊體育圈生態的侵蝕；相信在有關部門介入後，網暴全紅嬋事件很快會有結果。

全紅嬋的眼淚，引發許多關注。每日經濟新聞8日評論：「全紅嬋不欠任何人金牌，更不欠任何人『完美人設』。她有權發胖，有權失誤，有權情緒低落，有權做一個普通的19歲女孩，更有權拒絕任何形式的網暴。」

人民網的評論則批評體育飯圈化失控的現象，包括：賽場內拉踩引戰、非黑即白的對立謾罵，賽場外圍堵騷擾、深挖隱私的瘋狂圍獵，編造謠言、侮辱人格的惡意攻擊等。

奧運 微信 全紅嬋

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