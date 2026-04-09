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運動部次長鄭世忠請辭 將回學校持續發揮專長
運動部政務次長鄭世忠今天傳出請辭，將回國立體育大學任教。他表示，雖然借調期限還沒到，但覺得現在是離開的時間點，「回到學校繼續我專業的部分」。
鄭世忠曾任中華民國田徑協會副秘書長、中華奧會副秘書長，行政經歷相當豐富，2023年從國立體育大學借調接任體育署長；去年9月9日運動部成立，鄭世忠繼續擔任政務次長。
鄭世忠今天告訴中央社記者，其實沒有什麼原因，純粹就覺得任務完成，才會想說請辭，「回到學校任教，也可以繼續用我的專業來幫助台灣體育發展」。
據了解，鄭世忠借調日期到明年2月才到期，如今還剩10個月就提前請辭。
運動部長李洋今天列席立法院備詢也強調，「這個部分還是要等到行政院發文之後才能確認，至於我個人也會等到收到公文之後，就會跟鄭次再詳談」。
李洋也保證，這個階段所有運動部的業務不會受到影響，也會確保各項業務都能持續推動。
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