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足球／女足連署換帥工會提4訴求 李洋：將親自了解球員需求
中華女足球員日前公開聯署要求撤換總教練並重組教練團，女足工會也在昨天發出4點說明，希望教練團檢討應在2周內完成，運動部部長李洋今天表示，已經與女足選手取得聯繫，也將會親自與選手了解他們的真正需求給予幫助。
中華女足球員日前公開聯署並提出三大訴求，包括重整教練團、制度透明化、正式球員心聲，希望讓國家隊運作重回專業軌道，並守護選手職業生涯；昨天女足公會也提出4點補充回應，盼教練團檢討能在2周內完成，並希望運動部與足協莫對發聲選手秋後算帳。
民進黨立委吳沛憶今天在立法院教育及文化委員會質詢時表示，中華女足18位選手聯署向運動部、部長陳情，球員的心境其實是難以想像，不只要面對賽場上的壓力，甚至還要面對這一種可以說是苛責的壓力，要求運動部必須審慎面對。
對此，李洋表示，「其實我們一直有跟選手聯繫，後續我也會親自跟女足選手開會，了解他們的真實訴求，我們會積極督導足協趕快繳交報告。」
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