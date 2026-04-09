婉拒王惠美爭取經費引討論 李洋：希望幫納稅人把關好每一分錢

運動部部長李洋日前在出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美的體育設施經費爭取文件引發討論，李洋在今天於立法受訪時表示，當下確實有向王惠美表達預算確實沒有通過，也詢問她是否有正式發函，如果有，運動部都會入案。

李洋日前與王惠美一同出席「和美全民運動館」啟用典禮，過程中卻發生王惠美拿出預先準備好的牛皮紙袋上前遞交，希望爭取運動部協助彰化運動館興建工程，李洋當場以「預算沒有通過」為由，婉拒收下文件的尷尬畫面。

李洋今天表示，當下確實有向王惠美表達預算沒有通過的問題，在設施裝置這一塊確實比較難以補助，「我有詢問縣長是否有正式發函，我跟縣長講是如果正式發函，我們運動部都會入案。依現行的狀況來講，我們都會研究是否可以進行這個補助，當然中央跟地方都很希望能夠建置更多供民眾使用的場館。」

李洋接著表示，「我想這就是一個現行會遇到的情況，就是在我們去年只能動動支的部分，今年我們只能動支去年體育署的預算。今年我們為運動部，在沒辦法超支的部分，就是確實很難給予地方政府補助，我覺得這是我們會遇到的問題。」

談到上任7個多月來，被網友戲稱是「震怒部長」，李洋也表示，「自己也覺得蠻特別的，但我希望我們還是建制一個比較制度化的事情。確實過去在給予補助的費用部分，有一些些許浮編的狀況。這7個月我們也讓預算少了，少支出大約3億左右的預算，還是希望幫納稅人把關好每一分錢。」