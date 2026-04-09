運動部次長鄭世忠請辭 李洋剛剛才得知：等行政院發布再說明

運動部政務次長鄭世忠在今天證實，由於已經完成階段性任務已經主動請辭，運動部部長李洋在今天前往立法院教育及文化委員會接受質詢時表示，剛剛才得知這項訊息，但相關狀況仍須等待行政院發布人事調動後再進行說明。

身為末代體育署署長的鄭世忠，在去年成功協助運動部掛牌成立後，以政務次長身份協助首任運動部部長李洋，不過在昨天卻傳出請辭消息，他也在今天證實，由於已經完成階段性任務，已主動請辭政務次長職務，將歸建國立體育大學，回到校園持續從事教學、運科研究和體育運動專業人才育成工作。

對於鄭世忠請辭一事，以及後續業務交接問題，李洋今天在立法院教育及文化委員會接受質詢時表示，剛剛才得知這項消息，「這部分還是要等行政院正式發佈人事調動再說明。」