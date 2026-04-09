田徑／台灣公開賽因經費喊卡 李洋：將輔導申請基金預算盼順利辦理

台灣國際田徑公開賽在昨天傳出升級為世界田徑總會「銀標籤」賽事的好消息後，卻在傍晚宣布因為立法院總預算一直無法通過賽事喊卡的狀況，運動部部長李洋在今天前往立法院教育及文化委員會進行專案報告前表示，將會積極輔導協會申請基金預算，希望原訂在台灣舉辦的國際賽事都能順利辦理。

舉辦多年的台灣田徑公開賽為世界田徑總會（WA）洲際巡迴賽的「銅標籤」等級賽事，在中華民國田徑協會的努力下，近年來邀請不少國際好手來台競技，包括波蘭鏈球女王沃達奇克（Anita Włodarczyk）、加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）、南韓跳高好手禹相赫，成為我國選手少有能在國內與世界頂尖好手較勁、交流的舞台。

不過在昨天中午才傳出台灣田徑公開賽將升級為「銀標籤」賽事後，傍晚卻臨時宣布賽事將喊卡，中華民國田徑協會也表示，「原本今年運動部有編列台灣品牌賽事2.0預算鼓勵各縣市政府與單項協會舉辦的國際賽事升級，田徑協會也打算將每年舉辦的台灣田徑公開賽升級世界田徑總會銀標籤認證。由於今年立法院總預算一直無法通過，因此被迫取消今年賽事。」

對於台灣田徑最重要的國際賽事因為經費問題臨時喊卡，運動部部長李洋今天在立法院受訪時表示，「去年開始我們運動部成立之後，就積極跟各個協會輔導說，今年有這個計劃用公務預算來去申請。我也是昨天才知道田協決定這件事，我們會積極輔導他們去使用這個基金預算的部分。那原因是因為去年跟今年我們都有編列基金預算在國際賽事這一塊，就是要避免像現在問題這樣的發生。」

談到台灣公開賽停辦可能造成選手權益受損，李洋也強調希望原定在台灣舉行的國際賽事都能順利辦理，「今天也會繼續跟田協來做輔導，然後我當然還是希望說田協可以讓這個比賽辦成，這個比賽是一個有積分的賽事，然後希望不要影響到選手的。我們在公務預算以及基金預算都有編列，那我們希望盡量讓這一個國際賽事都能原本原定在臺灣舉辦的國際賽事都能順利舉辦。」