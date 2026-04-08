羽球／周天成輕取泰國新星 亞錦賽男單闖頭關

在中國舉行的亞洲羽球錦標賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以直落二輕取21歲泰國新星提拉瑞薩庫，與另名台灣好手戚又仁攜手闖過頭關、晉級16強。

羽球亞錦賽的世界排名積分比照羽球世界聯盟（BWF）超級1000等級賽事，冠軍可獲得1萬2000分積分，沒想到在全英公開賽奪冠、近況絕佳的「左手重砲」林俊易因傷選擇退賽，所幸戚又仁、周天成今天接連通過首輪考驗，接下來將力拚8強席次。

世界排名第6的「台灣一哥」周天成，本季狀況較為起伏，而且尚未在BWF超級賽躋身4強之列，今天與世界排名第27的泰國新星提拉瑞薩庫（PanitchaphonTeeraratsakul）正面交鋒，雙方曾在去年日本熊本大師賽對戰，只是當時周天成以直落二吞敗。

此役首局開打後，兩人一開始仍在互探虛實、形成拉鋸戰，不過周天成迅速掌握機會打出5比1攻勢，不僅擺脫對手糾纏，並在技術暫停後持續擴大領先，以21比15先馳得點。

取得聽牌優勢的周天成在第2局展現宰制力，從一開局就火力全開，打得對手毫無招架之力，早早手握大幅度領先，就算被化解掉3個賽末點，周天成依舊穩紮穩打以21比17拿下勝利。

至於世界排名第20的台灣好手戚又仁，同樣在男單首輪繳出好表現，首度面對來自香港的21歲選手吳英倫，戚又仁都能有效限制對手發揮，終場以21比15、21比16取勝，搶下男單16強門票。