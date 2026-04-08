快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／導入人造球 清晨盃寫另類紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第54屆清晨盃今天點燃戰火，賽事首度使用人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球。圖／YONEX提供
第54屆清晨盃今天點燃戰火，賽事首度使用人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球。圖／YONEX提供

「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第54屆，今天起一連五天在台北體育館盛大舉行，除報名選手來自26個國家、超過5800人，今年賽事還有突破性變革，使用知名品牌YONEX全新開發的人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球，創下台灣賽事首例。

YONEX秉持「以獨創的技術與最棒的產品，貢獻給全世界」的品牌理念，長期推動羽球運動發展，2026年再度擔任清晨盃重要贊助夥伴，除提供專業器材、場地設備與穿線服務外，更首度導入「CROSSWIND 70」作為賽事用球。「CROSSWIND 70」兼具穩定飛行與高耐用特性，並具備未來可回收的發展潛力，展現人造羽球於正式賽事中的應用可能，為羽球運動開啟全新發展方向。

清晨盃在台北體育館一、四、七樓同時開戰，賽事期間YONEX也於一樓設置穿線區與商品販售區、七樓規劃品牌體驗區，現場展示最新產品與技術，並提供專業的穿線服務。七樓品牌體驗區除展示新上市商品與球鞋核心科技POWER CUSHION+與GRPHT THRTTL，另有規劃CROSSWIND 70試打體驗活動、官方商城獨賣商品及賽事限定優惠，提供球迷多元的賽事體驗。

第54屆清晨盃今天點燃戰火，賽事首度使用人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球。圖／YONEX提供
第54屆清晨盃今天點燃戰火，賽事首度使用人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球。圖／YONEX提供

羽球

延伸閱讀

台電女子羽球隊抵澎湖 傳授學子豐富實戰技巧

泰晤士河上演藍色對決！香奈兒見證牛津劍橋極限競技經典體育賽事

羽球亞錦賽／台灣20組參賽 林俊易全英奪冠後首戰

上百支隊伍報名參賽 機器人半馬帶動「京」濟效益

相關新聞

跳水／中國體壇醜聞！全紅嬋遭國家隊選手、裁判「集體霸凌」協會發聲了

該群組有多位大咖成員，包含中國跳水選手陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅及選手家屬。幾乎無人敢制止群內霸凌言論，據傳一位澳門跳水選手看不下去退群，遭群內成員集體攻擊。

羽球／導入人造球 清晨盃寫另類紀錄

「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第54屆，今天起一連五天在台北體育館盛大舉行，除報名選手來自26個國家、超過5800人，今年賽事還有突破性變革，使用知名品牌YONEX全新開發的人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球，創下台灣賽事首例。

田徑／才剛宣布升級銀標籤賽 台灣國際公開賽因經費問題喊卡

原訂將於6月6、7日在板橋體育場舉行的2026台灣國際田徑公開賽，在今天傳出停辦的消息，中華民國田徑協會秘書長王景成坦言，停辦是受到經費問題影響，在仔細評估後才做出停辦的決定。

羽球／第54屆清晨盃燃戰火 「麟洋配」周日將合體

邁入第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天點燃戰火，今年賽事吸引來自世界26國好手齊聚台北，總共參賽人數將近6千人，運動部部長李洋也將與會，周日更預計和奧運金牌搭檔王齊麟重新合體，再現「麟洋配」風采。

擊劍／備戰亞運！台師大好手李讓首度出征大運會 記者會獲邀出席

全國大專校院運動會於8日舉行聖火引燃儀式，台灣師範大學擊劍好手李讓受邀出席。他誓言為校爭光，瞄準金牌，並全力爭取名古屋亞運參賽資格。李讓將參加匈牙利大獎賽及瑞士世界盃，為亞運做準備。

花蓮秀姑巒溪泛舟鐵人三項吸千人參戰 南區觀光熱度提前升溫

今年「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」將於6月在花蓮縣瑞穗鄉登場，儘管報名尚未截止，已吸引逾千人報名參加，賽事前夕周邊住宿更接近滿房，帶動地方觀光市場，業者看好賽事效益，期待進一步擴散至花蓮其他地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。