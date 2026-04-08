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擊劍／備戰亞運！台師大好手李讓首度出征大運會 記者會獲邀出席
115年全國大專校院運動會8日舉行聖火引燃儀式，就讀台灣師範大學的擊劍好手李讓受邀出席記者會。
李讓受訪時表示，這是繼拿下世中運、全運會個人金牌後，升上大學的第一個全國性運動會，為校爭光奪下金牌仍是目標！現在也全力爭取名古屋亞運參賽資格，展開密集關鍵的國際賽事，4月中先前往歐洲參加匈牙利大獎賽（成人組），與世界級好手同場競技。返國後隨即投入全大運，希望在國內重要賽事中延續比賽狀態，全大運結束後，即與亞運培訓隊會合，前往瑞士參加世界盃賽事（成人組）！行程後段，代表隊將迎來關鍵戰役亞洲錦標賽。亞錦賽成績不僅是本年度重要指標，更將作為是否取得亞運參賽資格的重要依據。代表隊將全力以赴，力求佳績，為站上名古屋亞運舞台拚戰。
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