花蓮秀姑巒溪泛舟鐵人三項吸千人參戰 南區觀光熱度提前升溫

今年「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」將於6月在花蓮縣瑞穗鄉登場，儘管報名尚未截止，已吸引逾千人報名參加，賽事前夕周邊住宿更接近滿房，帶動地方觀光市場，業者看好賽事效益，期待進一步擴散至花蓮其他地區。

「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」為全台唯一結合泛舟項目的鐵人三項競賽，至今邁入第17年，每年吸引眾多國內外選手參與，今年賽事預定6月7日舉行，目前已有超過1000人報名，選手來自6個國家，其中泛舟組名額已全數額滿，顯示活動熱度不減。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，今年賽事結合在地觀光資源，推出旅宿、交通與伴手禮優惠，同時攜手花東縱谷國家風景區管理處規畫特色餐席，整合在地食材設計10道料理，讓選手與親友能品嚐花東風味。

瑞穗鄉公所指出，活動期間將於選手報到地點設置市集，集結花東農特產品，主打瑞穗茶與優質鮮奶，除販售外也有體驗活動，並融入食農教育內容，讓遊客更深入了解在地產業與文化，目前瑞穗地區住宿幾乎客滿，觀光業者普遍看好人潮帶來的經濟效益。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，鐵人三項活動確實有助於帶動中、南區觀光，當地住房表現亮眼，但同期花蓮市區住房率僅約3成，仍有成長空間，期待賽事效益能向北延伸，吸引更多旅客延長停留時間。

今年「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」將於6月在花蓮縣瑞穗鄉登場，儘管報名尚未截止，已吸引逾千人參加，賽事前夕周邊住宿更接近滿房，帶動地方觀光市場。記者王思慧／攝影